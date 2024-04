Ex-técnico do Real Madrid elogia Cristiano Ronaldo, mas afirma que jogador 'não é um gênio'

Para muitos, Lionel Messi é melhor do que Cristiano Ronaldo e, para outros, é o contrário. Desta vez, quem decidiu opinar sobre essa questão foi o técnico italiano Fabio Capello, que já trabalhou no Real Madrid. Segundo ele, CR7 não é "genial" como o craque argentino.

A declaração de Fabio foi dada durante entrevista no Prêmio Laureus, que ocorreu na noite desta segunda-feira (22), em Madrid, na Espanha. Capello elogiou Cristiano Ronaldo, mas, afirmou que Messi era mais genial que o português.

"Ele [Cristiano Ronaldo] é um grande jogador. Ganhou títulos, Bolas de Ouro, mas não foi tão genial como Messi. Cristiano Ronaldo é um grande goleador e sabe fazer tudo, mas não é um gênio", declarou.

O técnico afirmou que poucos jogadores podem ser colocados na prateleira dos gênios. Na declaração, ele incluiu nomes como Pelé, Messi e o ex-jogador brasileiro Ronaldo Fenômeno.

"Conheci Messi no Troféu Joan Gamper e, com 20 ou 25 minutos de jogo, procurei Rijkaard [então técnico do Barcelona)] e pedi que me emprestasse o Messi na temporada. Ele era um gênio. Messi, Pelé e Maradona, sim, foram gênios. Esqueci-me de um que também poderia entrar, o Ronaldo", concluiu o italiano.

Fabio Capello tem 77 anos. O treinador treino o Real Madrid por duas vezes, nas temporadas de 1996/1997 e depois em 2006/2007. O técnico nunca chegou a trabalhar com Cristiano Ronaldo em nenhum clube.