Lionel Messi fala sobre aposentadoria e diz que dará o 'passo sem pensar na idade'

Considerado um dos melhores jogadores da história, Lionel Messi, de 36 anos, já conquistou tudo no futebol. Após longas temporadas de sucesso no Barcelona, o craque joga atualmente no Inter Miami, dos EUA. Apesar de ter diminuído o ritmo, com uma liga menor em comparação à europeia, o atacante ainda se destaca. Em entrevista para o podcast "Big Time", o argentino falou sobre aposentadoria e disse que o momento chegará quando ele não estiver mais rendendo em campo.

"Eu sei que, no momento que sentir que não estiver rendendo, que não desfrutar, nem estiver ajudando meus companheiros, deixarei [o futebol]. Sou muito autocrítico comigo mesmo, sei quando estou bem, quando estou mal, quando jogo bem ou quando jogo mal. Quando sentir que é o momento para dar esse passo, darei sem pensar na idade. Se me sentir bem, tentarei seguir sempre competindo porque é o que gosto e sei fazer. Não tenho nada claro, espero seguir jogando por um tempo mais", declarou o jogador.

VEJA MAIS

Um dos motivos que prolongaram a permanência de Messi foi a conquista da Copa do Mundo do Qatar, em 2022. O argentino realizou o sonho de ser campeão mundial com a camisa da seleção do país e ficou empolgado para continuar como profissional.

O craque ainda deve atuar pela seleção argentina na Copa América de 2024, mas, a participação na Copa do Mundo de 2026, que será nos EUA, México e Canadá, ainda é dúvida.

"Para nós, para as famílias e para todo o país, ser campeão do mundo foi mágico, ficará na memória por toda a vida. Com certeza teria deixado a seleção se não tivéssemos sido campeões, mas por sorte aconteceu e conseguimos dar outro título para a Argentina", apontou Messi.

Messi passou a maior parte de sua carreira como profissional atuando Barcelona. No clube, ganhou inúmeros títulos, como a Champions League, Campeonato Espanhol e Mundial de Clubes FIFA. Além disso, o argentino é o maior vencedor do prêmio Bola de Ouro e melhor jogador do mundo da FIFA (FIFA The Best), com oito troféus.

Além do Barça, Messi jogou pelo Paris Saint Germain (PSG) entre 2021 e 2023, mas não rendeu como o esperado. Após a curta passagem, o argentino aceitou a proposta do Inter Miami, dos EUA.