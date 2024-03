Argentina anuncia exclusão de Messi de amistosos na Data Fifa; entenda

A seleção argentina anunciou hoje que Lionel Messi não participará dos amistosos desta data Fifa devido a uma lesão no tendão da perna direita. O jogador não estará disponível para os jogos contra El Salvador e Costa Rica.

Messi sofreu a lesão durante uma partida do Inter Miami contra o Nashville, na última quarta-feira, onde marcou um gol na vitória por 3 a 1 na Concachampions e foi substituído no início do segundo tempo.

O técnico Lionel Scaloni não revelou um substituto na lista, tendo já perdido Palacios, meio-campista do Bayer Leverkusen, e Dybala, atacante da Roma, da convocação inicial.

Os jogos da atual campeã do mundo serão realizados nos Estados Unidos, com El Salvador na sexta-feira e Costa Rica na segunda-feira, ambos às 21h (horário de Brasília).

Veja o que diz o comunicado oficial:

"O capitão da Argentina, Lionel Messi, não poderá estar na convocatória para os amistosos nos Estados Unidos devido a uma pequena lesão no tendão da perna direita sofrida no jogo de seu time Inter Miami contra o Nashville."

Confira a lista atualizada de convocados da Argentina:

Goleiros: Franco Armani (River Plate), Walter Benítez (PSV Eindhoven) e Emiliano Martínez (Aston Villa)

Defensores: Germán Pezzella (Betis), Nehuén Pérez (Udinese), Nicolás Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Taglafico (Lyon) e Marcos Senesi (Bournemouth)

Meias: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Valentín Barco (Brighton), Guido Rodríguez (Bétis), Rodrigo de Paul (Atlético de Madrid), Leandro Paredes (Roma), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea) e Giovani Lo Celso (Tottenham)

Atacantes: Nicolás González (Fiorentina), Alejandro Garnacho (Manchester United), Facundo Buonanotte (Brighton), Valentín Carboni (Monza), Ángel di María (Benfica), Julián Álvarez (Manchester City) e Lautaro Martínez (Inter de Milão)