Messi sofre entrada dura em partida contra o Nashville e recusa desculpas de rival

Messi ficou próximo do terror de todo atleta após sofrer uma dura entrada do canadense Lukas MacNaughton, durante a partida do Inter Miami, contra o Nashville SC, na última quinta-feira (07), pela Liga dos Campeões da Concacaf.

O argentino sofreu o incidente já no fim do segundo tempo, em um lance próximo à linha lateral. MacNaughton atingiu com a sola do pé a lateral interna da perna de Messi, logo abaixo do joelho.

Depois do baque, Messi ficou caído no campo, reclamando de dores. O juiz não viu o momento e não marcou falta, apesar da veemente reclamação do argentino. Ao ser abordado pelo adversário, ainda sentado no gramado, Messi recusa o cumprimento e faz um sinal de “não” com o dedo indicador.

Messi continuou em campo e viu Suárez marcar mais um e deixar tudo igual no placar. O Inter Miami perdeu por 2 a 0.

