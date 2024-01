Messi fica nos EUA para pré-temporada com o Inter Miami e estará ausente no Fifa The Best

O Fifa The Best não contará com a presença de um dos principais indicados para a premiação. Lionel Messi escolheu ficar nos Estados Unidos, participando da pré-temporada com o seu time, o Inter Miami. O argentino é indicado ao prêmio de “Melhor Jogador do Mundo”, ao lado de Kylian Mbappé e Erling Haaland.

A informação foi confirmada pelo veículo de notícias argentino TV DSports. Messi já venceu o prêmio Fifa em sete oportunidades, e disputa uma oitava.

O Inter Miami faz seu primeiro amistoso do ano na próxima sexta-feira (19), contra a seleção de El Salvador, com Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets, sob comando do técnico Tata Martino.

Messi, apesar de ter vencido o prêmio Bola de Ouro, da revista France Football, há três meses, não é o favorito para o The Best, já que a premiação não inclui a Copa do Mundo do Catar na avaliação. Desta vez, o argentino está atrás de Erling Haaland, o grande favorito da premiação.