PSG é investigado por esquema para Messi ganhar Bola de Ouro em 2021

A polícia francesa está conduzindo uma investigação sobre o PSG em relação a um possível esquema de lobby com a revista France Football para garantir a vitória de Lionel Messi na Bola de Ouro de 2021, quando ele ainda era jogador do clube parisiense.

A reportagem, divulgada pelos veículos de imprensa Le Monde e Mediapart, revela mensagens de um ex-diretor do PSG sugerindo a necessidade de realização de um lobby junto ao então presidente da France Football, Pascal Ferré.

Durante o período de 2020 a 2021, o time de Paris teria estreitado laços com Ferré, incluindo presentes como ingressos para jogos, conforme detalhado pelos jornais. A matéria sugere que tais favores teriam sido parte de um esforço de lobby em prol da vitória de Messi na Bola de Ouro do período. Leo foi o primeiro jogador do PSG a receber esse prêmio.

Pascal Ferré, atualmente no departamento de comunicação do PSG, negou qualquer influência em relação à escolha de Messi para o prêmio.