Fifa The Best: Finalistas Messi, Haaland e Mbappé fizeram temporadas dignas do prêmio; relembre

A Fifa revela nesta segunda-feira (15), os grandes vencedores do prêmio The Best. A cerimônia, que será realizada em Londres, na Inglaterra, inicia às 16h30 (horário de Brasília) e premia os melhores jogadores, técnicos e goleiros do ano, tanto no futebol masculino quanto feminino. Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland disputam o título de melhor do mundo no ano de 2023.

A premiação avalia o desempenho dos indicados entre 19 de dezembro de 2022 a 20 de agosto de 2023. E, durante esse período, os três finalistas entregaram grandes números, merecedores de receberem o prêmio da entidade que comanda o futebol mundial.

O favorito Erling Haaland se consagrou campeão da Champions League, Premier League e Supercopa da Inglaterra, com seu clube, o Manchester City. Além disso, foi o artilheiro do time na temporada, tendo marcado 28 gols em 33 jogos, durante o período de avaliação.

Já o francês Mbappé foi o principal jogador e goleador do Paris Saint-Germain, principalmente no Campeonato Francês. Ele ganhou o título de jogador do ano da liga nacional e melhor goleador do campeonato, com uma média de 0,85 gol por jogo na temporada, foram 17 em 20 jogos.

O campeão do mundo Lionel Messi também não deixou a desejar, principalmente com a camisa da Seleção Argentina, com a qual atingiu a marca de 100 gols marcados representando o país. Ele também chegou a ganhar o Campeonato Francês quando ainda estava no PSG. O prêmio, no entanto, no inclui a Copa do Mundo, a maior conquista de Messi na temporada.