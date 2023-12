Quando será a cerimônia do The Best 2023? Fifa divulga data e local do prêmio

A Fifa anunciou nesta sexta-feira que a cerimônia do Fifa The Best 2023 será realizada em Londres no dia 15 de janeiro de 2024. O evento, que acontecerá na capital britânica, tem como objetivo premiar os melhores jogadores e personalidades do mundo do futebol, conforme os critérios da entidade.

VEJA MAIS

Os indicados ao The Best 2023 foram revelados em setembro, incluindo concorrentes ao prêmio de melhor jogador do mundo, como Haaland, De Bruyne, Mbappé e Messi. Entre as mulheres, estão na disputa nomes como Aitana Bonmatí, Jenni Hermoso e Salma Paralluelo, todas campeãs mundiais com a Espanha.

Ederson, do Manchester City, é o único brasileiro indicado para uma categoria técnica, concorrendo ao prêmio de melhor goleiro do mundo.

O período de avaliação para o The Best 2023 para os homens teve um intervalo mais curto, indo de 19 de dezembro de 2022, dia seguinte à final da Copa do Mundo no Catar, até 20 de agosto de 2023. Já para as mulheres, manteve-se o período usual de cerca de um ano: de 1º de agosto de 2022 a 20 de agosto de 2023, data da final da Copa do Mundo Feminina.

No Prêmio Puskás, o Brasil conta com dois representantes, Guilherme Madruga e Bia Zaneratto, concorrendo ao gol mais bonito contra outros nove indicados.