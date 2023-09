Prêmio Puskás 2023: Bia Zaneratto e Guilherme Madruga estão entre os indicados de gol mais bonito

Os indicados para o Prêmio Puskás do The Best 2023 foram divulgados pela FIFA nesta sexta-feira (22). Entre os 11 indicados, dois brasileiros concorrem pelo prêmio de gol mais bonito: Bia Zaneratto, representando a seleção brasileira feminina, e Guilherme Madruga, pelo Botafogo-SP.

O gol de Bia Zaneratto que a colocou na corrida pelo Prêmio Puskás aconteceu durante a Copa do Mundo Feminina 2023, quando a seleção brasileira enfrentou o Panamá. No lance, Debinha e Adriana fizeram uma troca de passes incrível. Ary Borges finalizou com precisão na frente do gol, e Bia Zaneratto, atacante do Palmeiras, finalizou com classe.

Já o gol de Guilherme Madruga, do Botafogo-SP, aconteceu na vitória de 1 a 0 sobre o Novorizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro. No lance, Madruga acertou uma bicicleta de fora da área, que encobriu o goleiro adversário e balançou a rede. O lance teve todos os ingredientes para ser considerado um dos gols mais bonitos do ano, e os fãs até lançaram uma campanha para que fosse incluído no Prêmio Puskás.

Este ano, o Prêmio Puskás avalia gols marcados no período de 19 de dezembro de 2022 a 20 de agosto de 2023. Os fãs têm a oportunidade de escolher seus favoritos no site da FIFA até o dia 10 de outubro. Além dos votos dos torcedores, um conselho técnico de ex-jogadores também participará da escolha do vencedor.

