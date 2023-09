Mikael, do Kitchee, marca gol de puxeta durante a Champions League da Ásia; vídeo

Na última partida do Kitchee pela Champions League da Ásia, o meia Mikael surpreendeu o goleiro adversário e marcou um gol de puxeta durante a partida contra o Jeonbuk. No jogo que ocorreu na Coreia do Sul, nesta quarta-feira (20), o brasileiro chamou atenção pela goleada que empatou o placar aos 11 minutos do segundo tempo.

Mesmo com a goleada, ao fim da partida o time de Hong Kong foi derrotado por 2 a 1 pelo Jeonbuk, no Mundial da Ásia. Cinco minutos após o gol do brasileiro, o jogador Han Kyo-won marcou o segundo gol do time sul-coreano, garantindo a vitória.

Veja o vídeo:

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes de OLiberal.com)