David Beckham revela que chorou ao acertar contratação de Messi para o Inter Miami

A chegada de Lionel Messi no Inter Miami mexeu com o futebol estadunidense e com o dono do clube, David Beckham. O inglês tinha um sonho de contratar o argentino para o clube da MLS. Em entrevista, o ex-jogador revelou que os contatos com o atacante iniciaram antes mesmo de Messi assinar com o PSG e que ao acertar a contratação do astro do futebol mundial ficou emocionado.

“Já estávamos conversando com o pai de Leo [Messi] há muito tempo... há uns cinco anos. Eu e meu sócio em Miami entramos escondidos em um hotel para conhecer o pai de Leo cinco anos antes de ele assinar contrato conosco", contou David Beckham para o podcast "This Life of Mine".

Mesmo com o contato, Messi optou por continuar na Europa e seguiu para o PSG, que montou um elenco forte, com Neymar, Mbappé e o argentino. No entanto, a passagem do craque pelo time francês não foi das melhores. Em duas temporadas, o atacante marcou 32 gols e foi duramente criticado por jornais e especialistas locais.

Por conta disso, após meses de negociação, o argentino recusou propostas do futebol árabe e aceitou ir jogar no Inter Miami. O acerto com a equipe dos Estados Unidos deixou Beckham emocionado. Na entrevista, o ex-jogador disse que chorou depois de receber a ligação de confirmação da ida de Messi para o clube,

“Sabíamos naquele mês que havia uma decisão a ser tomada, porque Leo havia anunciado que estava deixando o PSG. Então, quatro ou cinco da manhã no Japão, estou na cama e meu telefone continua tocando, tocando e tocando… então vejo: ‘Leo Messi decidiu vir para Miami’. Sentei na cama e comecei a chorar", revelou o inglês.

Lionel Messi está na segunda temporada no Inter Miami e se tornou ídolo no time, sendo um dos principais responsáveis pelo aumento do público e interesse dos estadunidenses pela modalidade.