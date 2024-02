Guardanapo com primeiro contrato de Messi com o Barça vai a leilão por R$ 1,8 milhões

O primeiro contrato de Lionel Messi, considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, com o Barcelona foi assinado em um guardanapo. Agora, o papel será leiloado pela casa de leilões Bonhams, com um valor inicial de 380 mil dólares, mais de R$ 1,8 milhões

O acordo selado com o Barcelona lá em 2000 foi feito no guardanapo por Carles Rexach, diretor do clube na época, quando o jogador tinha apenas 13 anos. Naquele ano, Messi já era visto com um talento geracional.

VEJA MAIS

“Em Barcelona, no dia 14 de dezembro de 2000, na presença dos Srs. Minguella e Horacio, Carles Rexach, secretário técnico do FC Barcelona, concordam sob sua responsabilidade e contra algumas opiniões divergentes contratar o jogador Lionel Messi, desde que cumpramos os valores acordados”, dizia o contrato feito por Rexach em um guardanapo.

Além da assinatura do diretor, Horacio Gaggioli, agente de Messi, e Josep Minguella, conselhero do Barça na época, assinaram o guardanapo, selando assim o contrato.

Rexach e Minguella organizaram o primeiro teste do argentino no clube. Na La Masia, categoria de base do Barcelona, Messi mostrou que era talentoso e chegou até o time principal do Barça, onde conquistou inúmeros títulos e Bolas de Ouro.

Ao todo, foram 778 jogos pelo Barcelona e 35 títulos. Messi jogou a maior parte da carreira no clube espanhol, saiu em 2021 e foi para o PSG, de lá de mudou para os EUA e joga no Inter Miami.

“Sim, é um guardanapo de papel, mas é o famoso guardanapo que esteve no início da carreira de Lionel Messi. Mudou a vida de Messi, o futuro do FC Barcelona, e foi fundamental para proporcionar alguns dos momentos mais gloriosos do futebol a milhares de milhões de adeptos em todo o mundo", justificou Ian Ehling, chefe de livros e manuscritos finos da Bonhams New York, por meio de um comunicado.