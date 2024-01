Cristiano Ronaldo diz que 'prêmios estão perdendo credibilidade' após vitória de Messi

Cristiano Ronaldo declarou não acreditar mais nos prêmios como o "The Best", após a vitória de Lionel Messi como melhor jogador do mundo. O português disse que os prêmios têm "perdido a credibilidade". CR7 fez a declaração em entrevista após conquistar três prêmios no Globe Soccer Awards 2023.

O português havia sido questionado sobre a visibilidade do campeonato saudita. Ronaldo disse não queria entrar no mérito de Haaland ou Mbappé terem merecido mais a premiação, mas que "simplesmente, não acredita mais nesses prêmios". A escolha do argentino ao prêmio foi cercada de muitas controversas no meio esportivo, que via o norueguês como favorito.

Na última semana, Lionel Messi foi eleito pela Fifa como o melhor jogador do mundo. Essa foi a oitava vez que o camisa 10 levou o prêmio. Com apenas um título em 2023, o campeonato francês pelo PSG, Messi desbancou Haaland, que era considerado o favorito, e Mbappé.

De acordo com a federação, o prêmio levou em consideração jogos a partir do dia 19 de dezembro de 2022, até o dia 20 de agosto de 2023. A partir de votação dos capitães e treinadores de seleções, jornalista e torcedores, Messi venceu a premiação. Cada grupo equivalia a 25% dos votos.

Messi e Haaland empataram em número de pontos. Ambos os jogadores terminaram com 48 pontos, enquanto Mbappé ficou em terceiro com 35. Dessa maneira, valeu o critério de desempate da Fifa, que é a quantidade de notas cinco (valor máximo) dadas aos jogadores pelos capitães das seleções. Messi recebeu 107, enquanto Haaland 64.