Cristiano Ronaldo ostenta nova Ferrari e coleção de carros de luxo ultrapassa R$ 100 milhões

Cristiano Ronaldo foi visto pelas ruas de Lisboa com uma nova aquisição: uma Ferrari Daytona SP3, estimada em 2 milhões de euros (R$ 10,7 milhões). O veículo vermelho, de edição limitada, se junta à coleção de carros luxuosos do jogador que já ultrapassa os 21 milhões de euros (R$ 113 milhões) em valor total.

Com apenas 599 unidades fabricadas, a nova Ferrari de CR7 é um modelo exclusivo que ostenta um motor V12 de 840 cavalos de potência e traz a inscrição do nome do português no encosto de cabeça. Antes da Ferrari, o jogador, que atua no Al-Nassr, da Arábia Saudita, já possuía ao menos 11 veículos em sua garagem, segundo o jornal britânico The Sun.

Coleção milionária

Até a compra da Ferrari, a Bugatti Centodieci era a mais recente aquisição do craque e também o carro mais caro de sua coleção, atualmente avaliado em cerca de R$ 54 milhões. O veículo está na Arábia Saudita com Cristiano Ronaldo, que também possui uma Range Rover como carro da família, com um valor estimado em R$ 639 mil.

Nem todos os carros da coleção de Cristiano Ronaldo foram comprados por ele. A Mercedes G-Wagon Brabus, avaliada em R$ 3,6 milhões, foi um presente de aniversário de sua esposa Georgina Rodriguez, quando ele completou 35 anos.

A coleção também conta com um carro em homenagem ao piloto brasileiro Ayrton Senna, um veículo da Ferrari que possui apenas 799 unidades fabricadas no mundo e um automóvel que vale mais de R$ 50 milhões.

Confira todos os carros e valores da coleção de Cristiano Ronaldo:

➔ Ferrari Daytona SP3 - R$ 10,7 milhões

➔ Chevrolet Camaro - R$ 210 mil

➔ Range Rover Velar - R$ 639 mil

➔ Aston Martin DBS - R$ 1,2 milhão

➔ Lamborghini Aventador - R$ 1,5 milhão

➔ Ferrari F12 TDF - R$ 2,1 milhões

➔ Rolls-Royce Cullinan - R$ 2,1 milhões

➔ Mercedes G-Wagon Brabus - R$ 3,6 milhões

➔ McLaren Senna - R$ 6 milhões

➔ Bugatti Veyron - R$ 10,2 milhões

➔ Bugatti Chiron - R$ 12,9 milhões

➔ Bugatti Centodieci - R$ 54 milhões

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)