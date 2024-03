Filho de Cristiano Ronaldo conquista seu primeiro título pelo Al-Nassr e pai parabeniza

Seguindo os passos do pai, Cristiano Ronaldo Jr., de apenas 13 anos, já começou a colecionar títulos em sua carreira no futebol. No último domingo (3), o jovem atleta ergueu sua primeira taça pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, ao sagrar-se campeão da Liga Saudita sub-13.

O título, matematicamente garantido há três semanas, foi celebrado com uma grande festa após a vitória contra o Al Shabab. Como capitão da equipe, Cristiano Ronaldo Jr. levantou a taça conquistada pelo título. O filho do craque português não foi o único destaque da equipe. O time sub-13 do Al-Nassr conta também com o filho do atacante senegalês Sadio Mané.

Em suas redes sociais, Cristiano Ronaldo, craque do time principal do Al-Nassr, parabenizou a equipe sub-13 pela conquista da Liga Saudita. O jogador, que já acumula diversos títulos em sua carreira profissional, se mostrou orgulhoso do filho e de seus companheiros.

Com este título, Cristiano Ronaldo Jr. iguala o número de conquistas do pai pelo Al-Nassr. Enquanto o craque português faturou a Copa dos Campeões Árabes com o time principal, seu filho, nas categorias de base, conquista a Liga nacional.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)