Cristiano Ronaldo é suspenso após fazer gesto obsceno na Liga Saudita; entenda!

Mesmo sendo um dos principais jogadores do mundo e responsável por uma boa parte da audiência da Liga Saudita, Cristiano Ronaldo não está imune aos costumes e regas da Arábia Saudita. O jogador do Al-Nassr foi punido pelo Comitê de Ética e Disciplina da competição por conta de um "gesto obsceno" que o português fez em direção à torcida do rival Al-Shabab.

Com isso, o craque português está suspenso da liga por um jogo e terá de pagar uma multa de 10 mil riyal saudita (mais de R$ 13 mil) e mais 20 mil riyal saudita (R$ 26 mil) para o Al-Shabab. Na última quarta-feira (28), Cristiano Ronaldo tentou um último recurso antes da punição e disse que o gesto era, na verdade, uma comemoração comum na Europa

No entanto, a Saudi Pro League, que investigava o caso, não entendeu o gesto dessa forma e decidiu punir o jogador. Vale destacar que a Arabia Saudita, assim como outros países do Oriente Médio, possui costumes e leis muito rígidas quanto ao comportamento em público.

O caso ocorreu no último domingo (25), durante a 21º rodada do Campeonato Saudita, quando o Al-Nassr ganhou por 3 a 2 do Al-Shabab. CR7 marcou o primeiro gol do jogo e gesticulou algumas vezes com os braços em direção à região pélvica. O jogador havia se irritado com os torcedores adversários, pois eles gritavam o nome de Lionel Messi.

Veja o vídeo

Com a punição, Cristiano Ronaldo está fora do jogo desta quinta-feira (29) entre Al-Nassr e Al-Hazem, que ocorre às 14h, pela 22º rodada da Liga Saudita. Atualmente, o time do craque português está na segunda posição do campeonato, com 52 pontos, atrás do Al-Hilal de Neymar.