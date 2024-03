Cristiano Ronaldo deve ser desfalque no Al-Nassr por conta de gesto obsceno; veja

O Al-Nassr pode ficar sem o principal jogador por dois jogos. Isso porque Cristiano Ronaldo pode ser punido por conta de gestos obscenos que fez diante da provocação da torcida do Al-Shabab, que gritava por Messi na partida entre os times, que terminou com a vitória da equipe do português por 3 a 2, no último domingo (24). O Comitê Disciplinar e de Ética da Federação Saudita de Futebol pediu que CR7 seja suspenso por duas partidas.

Após o fim da partida, a torcida do Al-Shabab, que estava em casa, entoou cantos com o nome do argentino Lionel Messi. Em reação, Cristiano Ronaldo colocou as mãos nos ouvidos e fez gestos próximos às partes íntimas.

“Respeito todos os clubes. E o gesto expressa força e vitória, não é vergonhoso. Estamos acostumados na Europa”, justificou CR7 sobre o gesto, ao portal saudita Al-Riyadiya.

Caso seja mesmo suspenso, Cristiano Ronaldo não joga partidas contra o Al-Hazm e Al-Raed, pelo Campeonato Saudita. Além disso, uma multa também pode ser aplicada ao atacante.