Cristiano Ronaldo e filho mais velho posam juntos e forma física impressiona; foto

FUTEBOL

Remo: Papellin cita insegurança dos jogadores no Baenão e pede que torcida vá 'desarmada' aos jogos

Executivo e CEO do Remo, Sérgio Papellin, falou da importância da torcida do Remo, mas pediu que o torcedor vá ao jogo contra o Águia, no domingo, no Baenão com o 'espírito desarmado'