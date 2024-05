VÍDEO: Manchester City surpreende torcedora mirim com festa e troféu da Premier League; entenda

Mirabelle-Mae tem apenas cinco anos e é apaixonada pelo Manchester City. A pequena torcedora convive com uma doença conhecida como espinha bífida, um problema que afeta a medula espinhal. Após conquistar o tetracampeonato inglês, o Manchester City decidiu fazer uma surpresa e levou a taça do título até a casa da criança.



Na última segunda-feira (20), membros da diretoria do Manchester City chegaram de surpresa da casa da pequena torcedora com a taça do título da Premier League, conquistado no domingo (19). Nas imagens divulgadas pelo clube, é possível ver Mirabelle em êxtase com a visita inesperada.

A torcedora mirim estava acompanhada da família e amigos, além do cachorro, Sérgio, que foi batizado em homenagem ao atacante do City. A casa estava toda decorada para a pequena festa de comemoração surpresa para Mirabelle.

A pequena já havia ido até o estádio para assistir um a um jogo do Manchester e chamou a atenção pela alegria e simpatia. Na ocasião, Mirabelle conheceu o atleta Haaland.

A mãe da torcedora, Natalie, procurou o clube para contar a história da filha e falar da paixão da pelo clube. Com isso, o City decidiu fazer a surpresa e reconhecer a coragem de Mirabelle, que, com apenas cinco anos, já passou por seis cirurgias de espinha bífida.

Em um dos procedimentos, que são de alto risco, a mãe da torcedora achou que perderia a filha. Mas, a pequena resistiu e se recuperou. Agora, Mirabelle e a família se preparam para enfrentar mais uma cirurgia que faz parte do tratamento.