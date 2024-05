Manchester City conquista Premier League pelo 4º ano consecutivo

O Manchester City venceu neste domingo (19) o West Ham por 3 a 1 e se sagrou campeão da Premier League pelo quarto ano consecutivo, uma façanha nunca antes alcançada, à frente do Arsenal, que terminou o campeonato com dois pontos a menos após a vitória (2-1) sobre o Everton, na última rodada.

Este é o décimo título do campeonato inglês do City em sua história.

A equipe do técnico espanhol Pep Guardiola, que só perdeu três jogos na temporada 2023-2024, conquistou o sexto título nas últimas sete temporadas, enquanto os 'Gunners' do seu pupilo Mikel Arteta terminam na segunda posição pelo segundo ano consecutivo.

Os 'Citizens' se consolidam assim no nível de grandes times históricos como o Liverpool das décadas de 1970 e 80 e do Manchester United do lendário Alex Ferguson, que acumulou 8 títulos entre 1993 e 2003 e 5 entre 2007 e 2013.

"Se alguém tivesse me dito quando cheguei aqui que íamos vencer seis campeonatos em sete temporadas, eu teria respondido a essa pessoa que ela estava louca", disse o treinador catalão.

"É difícil encontrar palavras para o que alcançamos hoje", disse Foden, recentemente eleito o melhor jogador da temporada inglesa, à Sky Sports após o jogo. "Nenhuma equipe tinha conseguido isso antes (ganhar quatro títulos consecutivos), entramos para os livros de história".

Foden volta a brilhar

O atacante inglês encerrou o suspense da última rodada com um belo chute no ângulo logo aos 2 minutos e ampliou mostrando sangue frio (28') e jogando um balde de água fria no Emirates Stadium.

A esperança do Arsenal, que começou perdendo por 1 a 0 para o Everton, reacendeu antes do intervalo, quando Takehiro Tomiyasu empatou (43') enquanto no Etihad o West Ham diminuiu para 2 a 1 (42').

Mas o sonho do Arsenal acabou com um gol de Rodri (59') em Manchester. Embora Kai Havertz tenha marcado o gol da vitória no norte de Londres (89'), a ajuda do West Ham não chegou.

Os vice-campeões ingleses, apesar da segunda posição, também fizeram uma temporada incrível: o ataque brilhou, a defesa de William Saliba e Gabriel se mostrou sólida e o elenco, reforçado com a chegada de Declan Rice e Havertz, chegou a 28 vitórias (recorde do clube), duas a mais que os 'Invencibles' de 2004.