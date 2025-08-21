Capa Jornal Amazônia
Torcedor desmaia após levar golpe de barra de ferro na cabeça durante jogo na Argentina

A partida da Copa Sul-Americana entre Independiente x Universidad de Chile precisou ser cancelada

Victoria Rodrigues
fonte

A Conmebol informou que ficará à cargo dos órgãos jurídicos da própria confederação analisar qual time avançará para as quartas de final do campeonato. (Foto: Reprodução/ X)

Um torcedor desmaiou após ser atingido por uma barra de ferro na cabeça durante a partida de futebol que ocorreu entre Independiente x Universidad de Chile, na última quarta-feira (20), no estádio Libertadores de América, na Argentina. O episódio aconteceu após o início de um confronto entre torcedores que estavam presentes no local para assistir às oitavas de final da Copa Sul-Americana.

A confusão generalizada começou quando alguns torcedores argentinos invadiram o setor visitante do estádio, xingaram e atacaram as pessoas que torciam pelo time adversário. Depois de perceberem a movimentação no local, os torcedores rivais também revidaram os gestos, outros cobriram os rostos para não serem identificados e também revidaram as agressões com barras de ferro nas mãos.

Com tantos transtornos no estádio, a partida de futebol precisou ser cancelada. "A Diretoria de Competições e Operações da Conmebol anunciou que, devido à falta de garantias de segurança do clube local e das autoridades de segurança locais para garantir a continuidade da partida entre Independiente (ARG) e Universidad de Chile (CHI) pelas oitavas de final da Conmebol Sul-Americana de 2025, a partida foi cancelada”, disse a Conmebol em um comunicado oficial.

A Copa Sul-Americana é uma competição esportiva realizada pelos times de futebol da América do Sul, que foi criada pela Confederação Sul-Americana de Futebol, no ano de 2002. Neste ano, o campeonato iniciou no dia 5 de março e seguirá até 22 de novembro em uma final que está programada para acontecer em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

Diante desse cenário, o motivo para a confusão estabelecida pelos jogadores deve-se ao fato de que as duas equipes estavam se enfrentando pela fase de grupos e a partida entre Independiente x Universidad de Chile era eliminatória. Em nota, a Conmebol informou ainda que agora a decisão da classificação de qual time irá para as quartas de final ficará à cargo dos órgãos jurídicos da própria confederação.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

jogo de futebol

campeonato

Copa Sul-Americana

torcedor

desmaio
