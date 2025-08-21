Caos em Avellaneda: jogo entre Independiente e Universidad de Chile é cancelado após barbárie Estadão Conteúdo 21.08.25 8h38 A partida entre Independiente e Universidad e de Chile, em Avellaneda, na Argentina, virou um cenário de horror após conflitos entre torcedores dos dois times. O jogo válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana foi suspenso pela arbitragem e, posteriormente, cancelado pela Conmebol. Isso significa que não haverá retomada da partida. A entidade sul-americana informou que o caso será analisado por seus órgãos judiciais. O Comitê Disciplinar irá analisar as informações apuradas e definir quais sanções poderão ser aplicadas e contra quem. O cancelamento da partida decorre da análise da diretoria de competições da confederação ao constatar que não há como garantir a segurança em caso de continuidade do jogo. As equipes haviam recém voltado do intervalo, com o placar de 1 a 1, quando a confusão começou. O resultado dava a classificação aos chilenos, que já tinham vencido por 1 a 0 na ida. Torcedores da Universidad de Chile começaram a atirar pedras em direção aos locais. Os visitantes invadiram um depósito de produtos de limpeza e chegaram a jogar cabos de vassoura contra a torcida adversária. Jogadores tentaram acalmar a situação, mas não tiveram sucesso. Com a paralisação, os atletas se recolheram aos vestiários. Segundo a imprensa argentina, a polícia não agiu. O sistema de som do estádio, então, determinou a evacuação das arquibancadas. Alguns chilenos deixaram o local, mas outros continuaram os ataques. A passagem de torcedores da parte do estádio abaixo dos visitantes para o setor ao lado foi aberta, para que os locais pudessem se refugiar. Houve quem foi para o campo. Apenas 40 minutos depois da primeira paralisação que o jogo foi de fato suspenso. Torcedores do Independiente reagiram e partiram para a agressão contra os visitantes, tiraram as roupas dos chilenos e as penduraram na grade que separa a torcida do campo. Outra imagem mostra que um torcedor da Universidad de Chile salta do anel superior da arquibancada para fugir. Não há informações sobre a quantidade de feridos. "Seremos punidos, não há dúvida. E serão punidos com severidade", disse Daniel Schapira, diretor da Azul Azul, que administra a Universidad de Chile, pouco depois da confirmação de suspensão do jogo. Schapira reclamou da falta de ação policial quando os ataques começaram. "Isso é terrível, é inacreditável. Sempre acontece alguma coisa com a gente. É também uma questão de organização: eles não podem colocar a torcida da Universidade acima da torcida do Independiente. Todo mundo tem problemas aqui. Isso virou um circo", desabafou para a rádio ADN Chile. Já que a Conmebol se limita a dizer que irá analisar a situação, não há como prever o que será definido esportivamente. A lógica de eliminação dos chilenos não deve ser aplicada, uma vez que torcedores do Independiente também partiram para a violência. Em abril, no Chile, o jogo entre Colo-Colo e Fortaleza, pela Copa Libertadores, foi suspenso após episódios de violência entre torcedores locais e policiais. Neste caso, os brasileiros não estiveram envolvidos. A Conmebol optou por determinar vitória da equipe cearense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana Independiente Universidad de Chile violência COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Após derrota e lesão no joelho, paraense Deiveson Figueiredo volta a lutar no UFC Rio Evento ocorre no dia 11 de outubro, no Rio de Janeiro 21.08.25 9h14 SÉRIE B Remo tem apenas uma vitória em casa sob o comando de António Oliveira Leão Azul soma 33,3% de aproveitamento nos últimos seis jogos como mandante e treinador segue pressionado 20.08.25 17h35 Finalmente Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal 20.08.25 12h13 Destaque Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil 20.08.25 11h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira 21.08.25 7h00 violência Briga de torcidas interrompe Independiente x Universidad de Chile Conmebol suspendeu partida das oitavas da Sul-Americana após chilenos lançarem objetos e argentinos reagirem com violência nas arquibancadas 21.08.25 0h17 Destaque Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil 20.08.25 11h51 Vitória Flamengo vence Inter e avança às quartas da Libertadores após atraso por papéis no Beira-Rio Time rubro-negro repete triunfo sobre o Colorado e garante vaga nas quartas de final do torneio continental 21.08.25 0h02