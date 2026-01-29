O Coletivo Futuro Brilhante realizará o 1° Torneio de Vôlei de Quadra, no Clube da OAB, em Belém. A programação será no dia 7 de fevereiro, a partir das 8h. A iniciativa tem caráter solidário, com 100% da renda das inscrições destinada ao financiamento de ações preventivas de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.

O torneio reunirá oito equipes, divididas em dois grupos, com partidas disputadas em melhor de três sets — sendo dois sets de 15 pontos e, se necessário, tie-break de 7 pontos. As equipes deverão ser compostas por mínimo de 8 e máximo de 10 atletas, sendo obrigatória a presença de ao menos uma mulher em quadra durante as partidas. A idade mínima para participação é de 18 anos. O uso de uniforme é livre, desde que adequado à prática esportiva.

Futuro Brilhante promove 1° Torneio de Vôlei de Quadra com foco na prevenção da violência sexual (Divulgação)

A inscrição custa R$ 20,00 por participante, a ser efetuada via Pix (chave: eleressarah051@gmail.com). O regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no link.

O evento conta com o apoio institucional da OAB Pará, CAAPA/OAB, e de parceiros da sociedade civil, reforçando a articulação entre esporte, cidadania e proteção integral de crianças e adolescentes.

Futuro Brilhante promove 1° Torneio de Vôlei de Quadra com foco na prevenção da violência sexual (Divulgação)

O Coletivo Futuro Brilhante é um grupo composto por voluntários, sem vínculos políticos ou religiosos, que atua de forma permanente na promoção, prevenção e conscientização sobre os direitos de crianças e adolescentes, com ênfase no enfrentamento à violência sexual. Desenvolve ações educativas, campanhas informativas, capacitações para profissionais e mobilização comunitária.