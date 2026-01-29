Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Colunas chevron right Além da adrenalina chevron right

ALÉM DA ADRENALINA

Rosiane Reis

Coluna assinada pela jornalista Rosiane Reis, que amplia o olhar para além dos esportes radicais e passa a abordar esportes em geral, cultura, educação e perfis de pessoas, destacando histórias, trajetórias e iniciativas que inspiram e transformam realidades. A relação com o esporte começou em 2017, quando iniciou as coberturas de Motocross em todo o estado do Pará e consolidou sua atuação no jornalismo esportivo. Em Além da Adrenalina, Rosiane une essa vivência à escrita autoral e sensível, trazendo reflexões sobre identidade, superação, impacto social e o movimento humano em suas múltiplas expressões. Polímata, é pedagoga, letrista, pós-graduada em Gestão de Negócios e Marketing e Neuropsicopedagogia, MBA em Branding, MBA em Gestão Estratégica em Comércio Exterior, MBA em Business Intelligence, MBA em Finanças e Investimentos na Era Digital, MBA em Contabilidade Empresarial e MBA em Design Thinking. É fundadora do site Gastronomia Paraense e agência da RÔ Comunicação. Instagram: @i.rosiane

Futuro Brilhante promove 1° Torneio de Vôlei de Quadra com foco na prevenção da violência sexual

Programação será no dia 7 de fevereiro, a partir das 8h.

Rosiane Reis
fonte

Futuro Brilhante promove 1° Torneio de Vôlei de Quadra com foco na prevenção da violência sexual (Divulgação)

O Coletivo Futuro Brilhante realizará o 1° Torneio de Vôlei de Quadra, no Clube da OAB, em Belém. A programação será no dia 7 de fevereiro, a partir das 8h. A iniciativa tem caráter solidário, com 100% da renda das inscrições destinada ao financiamento de ações preventivas de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.

O torneio reunirá oito equipes, divididas em dois grupos, com partidas disputadas em melhor de três sets — sendo dois sets de 15 pontos e, se necessário, tie-break de 7 pontos. As equipes deverão ser compostas por mínimo de 8 e máximo de 10 atletas, sendo obrigatória a presença de ao menos uma mulher em quadra durante as partidas. A idade mínima para participação é de 18 anos. O uso de uniforme é livre, desde que adequado à prática esportiva.

image Futuro Brilhante promove 1° Torneio de Vôlei de Quadra com foco na prevenção da violência sexual (Divulgação)

A inscrição custa R$ 20,00 por participante, a ser efetuada via Pix (chave: eleressarah051@gmail.com). O regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no link.

O evento conta com o apoio institucional da OAB Pará, CAAPA/OAB, e de parceiros da sociedade civil, reforçando a articulação entre esporte, cidadania e proteção integral de crianças e adolescentes.

image Futuro Brilhante promove 1° Torneio de Vôlei de Quadra com foco na prevenção da violência sexual (Divulgação)

O Coletivo Futuro Brilhante é um grupo composto por voluntários, sem vínculos políticos ou religiosos, que atua de forma permanente na promoção, prevenção e conscientização sobre os direitos de crianças e adolescentes, com ênfase no enfrentamento à violência sexual. Desenvolve ações educativas, campanhas informativas, capacitações para profissionais e mobilização comunitária.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

colunas

adrenalina
Além da adrenalina
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda