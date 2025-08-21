Godoy Cruz x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/08) pela Sudamericana Godoy Cruz e Atlético-MG jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 21.08.25 18h00 O Atlético Mineiro venceu a partida de ida contra o Godoy Cruz por 2 a 1 (Pedro Souza/ Atlético) Godoy Cruz x Atlético-MG disputam hoje, quinta-feira (21/08), a volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio Feliciano Gambarte, em Godoy Cruz, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Godoy Cruz x Atlético MG ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Copa Sulamericana, o Atlético ficou em 2° lugar no Grupo H com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Já o Godoy Cruz liderou invicto o Grupo D da competição e acumulou um total de 3 vitórias e 3 derrotas. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Atlético Mineiro por 2 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira LDU x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/08) da Libertadores LDU Quito e Botafogo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Godoy Cruz x Atlético (MG): prováveis escalações Godoy Cruz: Petroli; Arce, Mendoza, Rasmussen e Meli; Poggi; Altamira, Fernández, Fernández e Andino; Auzmendi. Técnico: Tino Ribonetto. Atlético: Everson; Natanael, Ivan Román, Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Reinier; Cuello e Hulk. Técnico: Cuca. FICHA TÉCNICA Godoy Cruz x Atlético Mineiro Copa Sudamericana 2025 Local: Estádio Feliciano Gambarte, em Godoy Cruz, Argentina Data/Horário: 21 de agosto de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa Sudamericana 2025 Atlético-MG Godoy Cruz jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Sul-Americana Godoy Cruz x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/08) pela Sudamericana Godoy Cruz e Atlético-MG jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 21.08.25 18h00 Copa Libertadores da América LDU x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/08) da Libertadores LDU Quito e Botafogo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 21.08.25 18h00 Atacante matador Atacante sensação da Premier League tem nome inspirado no filme 'Cidade de Deus'; conheça! Da 'Cidade de Deus' para a Premier League, Zépiqueno assina contrato com time inglês até 2029 21.08.25 17h11 Futebol CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão! Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B 21.08.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira 21.08.25 7h00 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Copa Libertadores da América LDU x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/08) da Libertadores LDU Quito e Botafogo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 21.08.25 18h00 'Confusão no Estádio' Torcedor desmaia após levar golpe de barra de ferro na cabeça durante jogo na Argentina A partida da Copa Sul-Americana entre Independiente x Universidad de Chile precisou ser cancelada 21.08.25 9h48