Godoy Cruz x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/08) pela Sudamericana

Godoy Cruz x Atlético-MG disputam hoje, quinta-feira (21/08), a volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio Feliciano Gambarte, em Godoy Cruz, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Godoy Cruz x Atlético MG ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Sulamericana, o Atlético ficou em 2° lugar no Grupo H com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota.

Já o Godoy Cruz liderou invicto o Grupo D da competição e acumulou um total de 3 vitórias e 3 derrotas.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Atlético Mineiro por 2 a 1.

Godoy Cruz x Atlético (MG): prováveis escalações

Godoy Cruz: Petroli; Arce, Mendoza, Rasmussen e Meli; Poggi; Altamira, Fernández, Fernández e Andino; Auzmendi. Técnico: Tino Ribonetto.

Atlético: Everson; Natanael, Ivan Román, Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Reinier; Cuello e Hulk. Técnico: Cuca.

FICHA TÉCNICA

Godoy Cruz x Atlético Mineiro

Copa Sudamericana 2025

Local: Estádio Feliciano Gambarte, em Godoy Cruz, Argentina

Data/Horário: 21 de agosto de 2025, 19h