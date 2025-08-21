LDU x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/08) da Libertadores LDU Quito e Botafogo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 21.08.25 18h00 O Botafogo venceu a partida de ida por 1 a 0 (X/ @LibertadoresBR) LDU x Botafogo disputam hoje, quinta-feira (21/08), a volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, Equador. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir LDU de Quito x Botafogo ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Libertadores, o Botafogo foi vice-líder do Grupo A com um total de 4 vitórias e 2 derrotas. Já a LDU Quito foi o 1° colocado do Grupo C e acumulou nesse 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A partida de ida terminou com a vitória do Botafogo por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira LDU Quito x Botafogo: prováveis escalações LDU Quito: Valle, Quiñónez, Mina e Ade; Gruezo, Cornejo, Villamil, Ramírez e Quintero; Medina e Alzugaray. Técnico: Tiago Nunes. Botafogo: John, Alex Telles, Marçal, Barboza e Vitinho; Danilo, Marlon Freitas, Montoro, Savarino e Artur; Nathan Fernandes (Arthur Cabral). Técnico: Davide Ancelotti. FICHA TÉCNICA LDU Quito x Botafogo Copa Libertadores da América Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, Equador Data/Horário: 20 de agosto de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave LDU Quito Botafogo jogos de hoje Copa Libertadores da América COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Sul-Americana Godoy Cruz x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/08) pela Sudamericana Godoy Cruz e Atlético-MG jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 21.08.25 18h00 Copa Libertadores da América LDU x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/08) da Libertadores LDU Quito e Botafogo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 21.08.25 18h00 Atacante matador Atacante sensação da Premier League tem nome inspirado no filme 'Cidade de Deus'; conheça! Da 'Cidade de Deus' para a Premier League, Zépiqueno assina contrato com time inglês até 2029 21.08.25 17h11 Futebol CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão! Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B 21.08.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira 21.08.25 7h00 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Copa Libertadores da América LDU x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/08) da Libertadores LDU Quito e Botafogo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 21.08.25 18h00 'Confusão no Estádio' Torcedor desmaia após levar golpe de barra de ferro na cabeça durante jogo na Argentina A partida da Copa Sul-Americana entre Independiente x Universidad de Chile precisou ser cancelada 21.08.25 9h48