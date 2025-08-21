Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

LDU x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/08) da Libertadores

LDU Quito e Botafogo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

O Botafogo venceu a partida de ida por 1 a 0 (X/ @LibertadoresBR)

LDU x Botafogo disputam hoje, quinta-feira (21/08), a volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, Equador. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir LDU de Quito x Botafogo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Libertadores, o Botafogo foi vice-líder do Grupo A com um total de 4 vitórias e 2 derrotas.

Já a LDU Quito foi o 1° colocado do Grupo C e acumulou nesse 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

A partida de ida terminou com a vitória do Botafogo por 1 a 0.

LDU Quito x Botafogo: prováveis escalações

LDU Quito: Valle, Quiñónez, Mina e Ade; Gruezo, Cornejo, Villamil, Ramírez e Quintero; Medina e Alzugaray. Técnico: Tiago Nunes.

Botafogo: John, Alex Telles, Marçal, Barboza e Vitinho; Danilo, Marlon Freitas, Montoro, Savarino e Artur; Nathan Fernandes (Arthur Cabral). Técnico: Davide Ancelotti.

FICHA TÉCNICA
LDU Quito x Botafogo
Copa Libertadores da América
Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, Equador
Data/Horário: 20 de agosto de 2025, 19h

LDU Quito

Botafogo

jogos de hoje

Copa Libertadores da América
Futebol
.
