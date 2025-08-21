Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (21/08), incluem partidas pela Copa Sul-Americana e pela Copa Libertadores da América.

Às 19h, o Botafogo jogará contra a LDU Quito pela Libertadores. Já às 21h30, o Palmeiras enfrentará o Universitario pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Copa Libertadores da América

LDU Quito x Botafogo - 19h - Paramount+ River Plate x Libertad - 21h30 - Paramount+ Palmeiras x Universitario - 21h30 - ESPN e Disney+

Copa Sul-Americana

Godoy Cruz x Atlético-MG - 19h - ESPN e Disney+ Lanús x Central Córdoba - 21h30 - Paramount+

Onde assistir ao jogo de LDU e Botafogo; veja o horário

O jogo entre LDU de Quito x Botafogo terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Universitario; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x Universitario terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Godoy Cruz e Atlético Mineiro; veja o horário

O jogo entre Godoy Cruz x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de River Plate e Libertad; veja o horário

O jogo entre River Plate x Libertad terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

19h - Godoy Cruz x Atlético-MG - Copa Sulamericana 21h30 - Palmeiras x Universitario - Libertadores

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

19h - Godoy Cruz x Atlético-MG - Copa Sulamericana 21h30 - Palmeiras x Universitario - Libertadores

Paramount+

19h - LDU Quito x Botafogo - Libertadores 21h30 - River Plate x Libertad - Libertadores 21h30 - Lanús x Central Córdoba - Copa Sudamericana

