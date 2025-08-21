Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 19h, o Botafogo jogará contra a LDU Quito pela Libertadores (Vítor Silva/ Botafogo)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (21/08), incluem partidas pela Copa Sul-Americana e pela Copa Libertadores da América.

Às 19h, o Botafogo jogará contra a LDU Quito pela Libertadores. Já às 21h30, o Palmeiras enfrentará o Universitario pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Copa Libertadores da América

  1. LDU Quito x Botafogo - 19h - Paramount+
  2. River Plate x Libertad - 21h30 - Paramount+
  3. Palmeiras x Universitario - 21h30 - ESPN e Disney+

Copa Sul-Americana

  1. Godoy Cruz x Atlético-MG - 19h - ESPN e Disney+
  2. Lanús x Central Córdoba - 21h30 - Paramount+

Onde assistir ao jogo de LDU e Botafogo; veja o horário

O jogo entre LDU de Quito x Botafogo terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Universitario; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x Universitario terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Godoy Cruz e Atlético Mineiro; veja o horário

O jogo entre Godoy Cruz x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de River Plate e Libertad; veja o horário

O jogo entre River Plate x Libertad terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

  1. 19h - Godoy Cruz x Atlético-MG - Copa Sulamericana
  2. 21h30 - Palmeiras x Universitario - Libertadores

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quinta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira.

Disney+

  1. 19h - Godoy Cruz x Atlético-MG - Copa Sulamericana
  2. 21h30 - Palmeiras x Universitario - Libertadores

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

  1. 19h - LDU Quito x Botafogo - Libertadores
  2. 21h30 - River Plate x Libertad - Libertadores
  3. 21h30 - Lanús x Central Córdoba - Copa Sudamericana

SportyNet

Nenhum jogo vai passar no SportyNet nesta quinta-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira

21.08.25 7h00

Copa Sul-Americana

Universidad x Alianza Lima: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/8) pela Sudamericana

U Católica e Alianza Lima jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

20.08.25 20h30

Copa do Nordeste

CSA x Confiança: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/08) pela Copa do Nordeste

CSA e Confiança jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

20.08.25 20h30

Copa do Nordeste

Bahia x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/08) pela Copa do Nordeste

Bahia e Ceará jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

20.08.25 20h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Vitória

Flamengo vence Inter e avança às quartas da Libertadores após atraso por papéis no Beira-Rio

Time rubro-negro repete triunfo sobre o Colorado e garante vaga nas quartas de final do torneio continental

21.08.25 0h02

violência

Briga de torcidas interrompe Independiente x Universidad de Chile

Conmebol suspendeu partida das oitavas da Sul-Americana após chilenos lançarem objetos e argentinos reagirem com violência nas arquibancadas

21.08.25 0h17

ESPORTES

Troféu Romulo Maiorana chega à 30ª edição conciliando tradição e inovação

Marca é motivo de orgulho para o Grupo Liberal, que tenta ser mais inclusivo e pioneiro na região.

17.05.24 0h01

Remo

Autor de gols contra o Flamengo, ex-Remo relembra campanha na Copa do Brasil Sub-20 em 2013

Nesta edição do torneio, o Leão igualou o feito de nove anos atrás, quando o time alcançou as quartas de finais

15.10.22 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda