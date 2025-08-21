Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 21.08.25 7h00 Às 19h, o Botafogo jogará contra a LDU Quito pela Libertadores (Vítor Silva/ Botafogo) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (21/08), incluem partidas pela Copa Sul-Americana e pela Copa Libertadores da América. Às 19h, o Botafogo jogará contra a LDU Quito pela Libertadores. Já às 21h30, o Palmeiras enfrentará o Universitario pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Copa Libertadores da América LDU Quito x Botafogo - 19h - Paramount+ River Plate x Libertad - 21h30 - Paramount+ Palmeiras x Universitario - 21h30 - ESPN e Disney+ Copa Sul-Americana Godoy Cruz x Atlético-MG - 19h - ESPN e Disney+ Lanús x Central Córdoba - 21h30 - Paramount+ Onde assistir ao jogo de LDU e Botafogo; veja o horário O jogo entre LDU de Quito x Botafogo terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Universitario; veja o horário O jogo entre Palmeiras x Universitario terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Godoy Cruz e Atlético Mineiro; veja o horário O jogo entre Godoy Cruz x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h. Onde assistir ao jogo de River Plate e Libertad; veja o horário O jogo entre River Plate x Libertad terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN 19h - Godoy Cruz x Atlético-MG - Copa Sulamericana 21h30 - Palmeiras x Universitario - Libertadores SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quinta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira. Disney+
19h - Godoy Cruz x Atlético-MG - Copa Sulamericana
21h30 - Palmeiras x Universitario - Libertadores

Premiere
Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira.

DAZN
Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball
Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+
19h - LDU Quito x Botafogo - Libertadores
21h30 - River Plate x Libertad - Libertadores
21h30 - Lanús x Central Córdoba - Copa Sudamericana

SportyNet
Nenhum jogo vai passar no SportyNet nesta quinta-feira. 