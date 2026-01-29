Botafogo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/01) pelo Brasileirão Botafogo e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 29.01.26 20h30 Em seus últimos jogos, o Cruzeiro perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1 e o Botafogo venceu o Bangu por 2 a 0 (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro) Botafogo x Cruzeiro disputam hoje, quinta-feira (29/01), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Botafogo x Cruzeiro ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Botafogo goleou o Fortaleza por 4 a 2, superou o Portuguesa-RJ por 2 a 0, perdeu para o Sampaio Corrêa por 2 a 1, venceu o Volta Redonda por 1 a 0 e superou o Bangu por 2 a 0. Já o Cruzeiro passou por uma derrota de 2 a 1 para o Pouso Alegre, uma vitória de 2 a 1 sobre o Tombense, outra de 5 a 0 sobre o Uberlândia, uma derrota de 1 a 0 para o Democrata e uma derrota de 2 a 1 para o Atlético-MG. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (29/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga Europa movimentam o futebol nesta quinta-feira Mirassol x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/01) pelo Brasileirão Mirassol e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Botafogo x Cruzeiro: prováveis escalações Botafogo: Neto; Ponte, Newton (Marçal) e Barboza; Vitinho, Allan, Danilo e Alex Telles; Santi Rodríguez (Artur), Montoro e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi. Cruzeiro: Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Gerson), Matheus Pereira e Christian; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Tite. FICHA TÉCNICA Botafogo x Cruzeiro Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 29 de janeiro de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Botafogo Cruzeiro jogos de hoje Brasileirão 2026 campeonato brasileiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Paulista Botafogo-SP e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 19h30 Campeonato Espanhol Espanyol x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/01) por La Liga Espanyol e Alavés jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 16h00 Série A italiana Lazio x Genoa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pelo Campeonato Italiano Lazio e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 15h45 Campeonato Alemão Colônia x Wolfsburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pela Bundesliga Köln e Wolfsburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 30.01.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22 FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40