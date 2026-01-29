Botafogo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/01) pelo Brasileirão

Botafogo x Cruzeiro disputam hoje, quinta-feira (29/01), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Cruzeiro ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Botafogo goleou o Fortaleza por 4 a 2, superou o Portuguesa-RJ por 2 a 0, perdeu para o Sampaio Corrêa por 2 a 1, venceu o Volta Redonda por 1 a 0 e superou o Bangu por 2 a 0.

Já o Cruzeiro passou por uma derrota de 2 a 1 para o Pouso Alegre, uma vitória de 2 a 1 sobre o Tombense, outra de 5 a 0 sobre o Uberlândia, uma derrota de 1 a 0 para o Democrata e uma derrota de 2 a 1 para o Atlético-MG.

Botafogo x Cruzeiro: prováveis escalações

Botafogo: Neto; Ponte, Newton (Marçal) e Barboza; Vitinho, Allan, Danilo e Alex Telles; Santi Rodríguez (Artur), Montoro e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

Cruzeiro: Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Gerson), Matheus Pereira e Christian; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Tite.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 29 de janeiro de 2026, 21h30