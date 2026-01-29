Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (29/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga Europa movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 29.01.26 7h00 Al Quadisiya e Al Hilal jogarão pelo Campeonato Saudita às 14h30 (X/ @Alhilal_EN) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (29/01), incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita e Europa League. Às 17h, Roma jogará contra o Panathinaikos pela Liga Europa. Já às 21h30, o Botafogo enfrentará o Cruzeiro pelo Brasileirão. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro - Brasileirão Mirassol x Vasco - 20h - SporTV e Premiere Botafogo x Cruzeiro - 21h30 - Amazon Prime Video Campeonato Saudita Al Fateh x Al Ittihad - 12h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Hazm x Al Shabab - 14h30 - Sem informações Al Qadsiah x Al Hilal - 14h30 - SporTV 3 e Youtube (Canal GOAT) Liga Europa - Europa League Porto x Rangers - 17h - Sem informações LOSC x Freiburg - 17h - Sem informações Betis x Feyenoord - 17h - CazéTV Aston Villa x Salzburg - 17h - Sem informações Estrela Vermelha x Celta - 17h - Sem informações Lyon x PAOK - 17h - Sem informações Celtic x Utrecht - 17h - Sem informações Maccabi Tel Aviv x Bologna - 17h - Sem informações Basel x Viktoria Plzen - 17h - Sem informações Midtjylland x Dínamo Zagreb - 17h - Sem informações Ludogorets x Nice - 17h - Sem informações Nottingham Forest x Ferencváros - 17h - Sem informações Sturm Graz x Brann - 17h - Sem informações FCSB x Fenerbahçe - 17h - Sem informações Stuttgart x Young Boys - 17h - Sem informações Panathinaikos x Roma - 17h - CazéTV Go Ahead Eagles x Braga - 17h - Sem informações Genk x Malmö - 17h - Sem informações Onde assistir ao jogo de Mirassol e Vasco; veja o horário O jogo entre Mirassol x Vasco terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h. Onde assistir ao jogo de Botafogo e Cruzeiro; veja o horário O jogo entre Botafogo x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Al Quadisiya e Al Hilal; veja o horário O jogo entre Al Qadsiah x Al Hilal terá transmissão ao vivo pela SporTV 3 e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Panathinaikos e Roma; veja o horário O jogo entre Panathinaikos x Roma terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 12h - Al Fateh x Al Ittihad - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quinta-feira. SporTV 14h30 - Al Qadsiah x Al Hilal - Campeonato Saudita 20h - Mirassol x Vasco - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira. Disney+ Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quinta-feira. Premiere 20h - Mirassol x Vasco - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . 