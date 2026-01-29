Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (29/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Série A saudita e Liga Europa movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

Al Quadisiya e Al Hilal jogarão pelo Campeonato Saudita às 14h30 (X/ @Alhilal_EN)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (29/01), incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita e Europa League.

Às 17h, Roma jogará contra o Panathinaikos pela Liga Europa. Já às 21h30, o Botafogo enfrentará o Cruzeiro pelo Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro - Brasileirão

  1. Mirassol x Vasco - 20h - SporTV e Premiere
  2. Botafogo x Cruzeiro - 21h30 - Amazon Prime Video

Campeonato Saudita

  1. Al Fateh x Al Ittihad - 12h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Hazm x Al Shabab - 14h30 - Sem informações
  3. Al Qadsiah x Al Hilal - 14h30 - SporTV 3 e Youtube (Canal GOAT)

Liga Europa - Europa League

  1. Porto x Rangers - 17h - Sem informações
  2. LOSC x Freiburg - 17h - Sem informações
  3. Betis x Feyenoord - 17h - CazéTV
  4. Aston Villa x Salzburg - 17h - Sem informações
  5. Estrela Vermelha x Celta - 17h - Sem informações
  6. Lyon x PAOK - 17h - Sem informações
  7. Celtic x Utrecht - 17h - Sem informações
  8. Maccabi Tel Aviv x Bologna - 17h - Sem informações
  9. Basel x Viktoria Plzen - 17h - Sem informações
  10. Midtjylland x Dínamo Zagreb - 17h - Sem informações
  11. Ludogorets x Nice - 17h - Sem informações
  12. Nottingham Forest x Ferencváros - 17h - Sem informações
  13. Sturm Graz x Brann - 17h - Sem informações
  14. FCSB x Fenerbahçe - 17h - Sem informações
  15. Stuttgart x Young Boys - 17h - Sem informações
  16. Panathinaikos x Roma - 17h - CazéTV
  17. Go Ahead Eagles x Braga - 17h - Sem informações
  18. Genk x Malmö - 17h - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Mirassol e Vasco; veja o horário

O jogo entre Mirassol x Vasco terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h.

Onde assistir ao jogo de Botafogo e Cruzeiro; veja o horário

O jogo entre Botafogo x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Al Quadisiya e Al Hilal; veja o horário

O jogo entre Al Qadsiah x Al Hilal terá transmissão ao vivo pela SporTV 3 e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Panathinaikos e Roma; veja o horário

O jogo entre Panathinaikos x Roma terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 12h - Al Fateh x Al Ittihad - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quinta-feira.

SporTV

  1. 14h30 - Al Qadsiah x Al Hilal - Campeonato Saudita
  2. 20h - Mirassol x Vasco - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira.

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quinta-feira.

Premiere

  1. 20h - Mirassol x Vasco - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.

.
ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (29/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Série A saudita e Liga Europa movimentam o futebol nesta quinta-feira

29.01.26 7h00

Futebol

Amazônia estreia com vitória sobre a Tuna Luso no Parazão 2026

Gol de falta de Perema garante triunfo por 1 a 0 em Belterra

28.01.26 21h49

Campeonato Brasileiro

Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/01) pelo Brasileirão

Corinthians e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

28.01.26 19h00

Campeonato Brasileiro

Chapecoense x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/01) pelo Brasileirão

Chapecoense e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

28.01.26 19h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

COLETIVA

Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes

Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão

28.01.26 22h39

DEU LEÃO DA BARRA

Do sonho ao choque no Barradão: Remo sente o golpe e perde para o Vitória na estreia da Série A

Leão Azul faz jogo aberto, perde chances, sofre o primeiro gol e vê o Vitória crescer, dominar o segundo tempo e construir a vitória em Salvador

28.01.26 21h01

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (29/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Série A saudita e Liga Europa movimentam o futebol nesta quinta-feira

29.01.26 7h00

Justiça

Mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra a torcida do Remo vira ré em Santa Catarina

Torcedora do Avaí-SC foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por racismo e xenofobia

29.01.26 9h35

