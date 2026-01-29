Betis x Feyenoord: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/01) pela Liga Europa Real Betis e Feyenoord jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Thalles Leal 29.01.26 16h00 O Betis soma 8 pontos a mais que o Feyenoord na Liga Europa (X/ @RealBetis) Real Betis x Feyenoord disputam hoje, quinta-feira (29/01), a 8° rodada da Liga Europa. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, Espanha. Confira as escalações e o horário: Onde assistir Betis x Feyenoord ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Feyenoord está em 26° lugar na Europa League e acumula um total de 2 vitórias, 5 derrotas, 10 gols marcados e 13 gols sofridos. Já o Real Betis ocupa a 8° posição da competição com 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 11 gols marcados e 6 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (29/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga Europa movimentam o futebol nesta quinta-feira Panathinaikos x Roma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/01) pela Liga Europa Panathinaikos e Roma jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Betis x Feyenoord: prováveis escalações Betis: Pau López, Ángel Ortiz, Natan, Marc Bartra, Valentín Gómez, Marc Roca, Sergi Altimira, Antony, Pablo Fornals, Abde Ezzalzouli, Cédric Bakambu. Técnico: Manuel Pellegrini. Feyenoord: Wellenreuther, Mats Deijl, Anel Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe, Jordan Bos, Oussama Targhalline, Luciano Valente, Hwang In-beom, Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda, Leo Sauer. Técnico: Robin van Persie. FICHA TÉCNICA Real Betis x Feyenoord Europa League - Liga Europa Local: Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, Espanha Data/Horário: 29 de janeiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Real Betis feyenoord jogos de hoje Europa League Liga Europa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Paulista Botafogo-SP e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 19h30 Campeonato Espanhol Espanyol x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/01) por La Liga Espanyol e Alavés jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 16h00 Série A italiana Lazio x Genoa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pelo Campeonato Italiano Lazio e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 15h45 Campeonato Alemão Colônia x Wolfsburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pela Bundesliga Köln e Wolfsburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 30.01.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22 FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40