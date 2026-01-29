Betis x Feyenoord: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/01) pela Liga Europa

Real Betis x Feyenoord disputam hoje, quinta-feira (29/01), a 8° rodada da Liga Europa. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, Espanha. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Betis x Feyenoord ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Feyenoord está em 26° lugar na Europa League e acumula um total de 2 vitórias, 5 derrotas, 10 gols marcados e 13 gols sofridos.

Já o Real Betis ocupa a 8° posição da competição com 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 11 gols marcados e 6 gols sofridos.

Betis x Feyenoord: prováveis escalações

Betis: Pau López, Ángel Ortiz, Natan, Marc Bartra, Valentín Gómez, Marc Roca, Sergi Altimira, Antony, Pablo Fornals, Abde Ezzalzouli, Cédric Bakambu. Técnico: Manuel Pellegrini.

Feyenoord: Wellenreuther, Mats Deijl, Anel Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe, Jordan Bos, Oussama Targhalline, Luciano Valente, Hwang In-beom, Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda, Leo Sauer. Técnico: Robin van Persie.

FICHA TÉCNICA

Real Betis x Feyenoord

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, Espanha

Data/Horário: 29 de janeiro de 2026, 17h