Panathinaikos x Roma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/01) pela Liga Europa

Panathinaikos x Roma disputam hoje, quinta-feira (29/01), a 8° rodada da Liga Europa. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Apóstolos Nikolaídis, em Atenas, Grécia. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Panathinaikos x Roma ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Roma é o 6° colocado da Liga Europa e acumula um total de 5 vitórias, 2 derrotas, 12 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Panathinaikos está em 19° lugar e soma 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 10 gols marcados e 8 gols sofridos.

VEJA MAIS

Panathinaikos x Roma: prováveis escalações

Panathinaikos: Alban Lafont; Davide Calabria, E. Palmer-Brown, S. Ingason e Ahmed Touba; R. Sanches e G. Kyriakopoulos; Pedro Chirivella, T. Bakasetas e F. Pellistri; Karol Swiderski.

Roma: Mile Svilar; Zeki Celik, J. Ziółkowski e D. Ghilardi; D. Rensch, M. Kone, N. Pisilli e Kostas Tsimikas; Matias Soule e Lorenzo Pellegrini; Evan Ferguson.

FICHA TÉCNICA

Panathinaikos x Roma

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio Apóstolos Nikolaídis, em Atenas, Grécia

Data/Horário: 29 de janeiro de 2026, 17h