Mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra a torcida do Remo vira ré em Santa Catarina Torcedora do Avaí-SC foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por racismo e xenofobia O Liberal 29.01.26 9h35 Torcedora também foi demitida do emprego na época do caso (Reprodução / @FutebolParaenbse) A torcedora do Avaí-SC flagrada proferindo falas de cunho racista e xenofóbico contra torcedores do Remo durante jogo da Série B virou ré. O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) divulgou, na última quarta-feira (28), que a Justiça acatou a denúncia feita pelo órgão e, agora, a mulher irá responder a processo judicial por racismo e xenofobia. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A denúncia feita pelo MPSC destaca que a mulher teria proferido ofensas de cunho racial e regional contra torcedores do Remo que acompanhavam a partida contra o Avaí-SC, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, no dia 15 de novembro. O duelo era válido pela 37ª rodada da Série B. Conforme destacou a 40ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital, a torcedora, identificada como ex-conselheira do Avaí, teria dito frases como “olha a cor de vocês” e “vocês são sujos”, além de “vai embora de jegue” e “voltem pra terra de vocês”. O MP apontou que o comportamento se enquadra nos crimes de racismo e xenofobia. VEJA MAIS Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte Sávio tem diagnóstico de lesão muscular e deve desfalcar o Remo em fevereiro Por meio de nota, clube informou o motivo pelo qual o lateral-esquerdo não foi relacionado para a partida contra o Vitória-BA. Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão Jádel da Silva Júnior, promotor de Justiça, afirmou que as ações da mulher ultrapassaram os limites da rivalidade esportiva e passaram a configurar um discurso de ódio. A ação judicial pede, além da condenação pelos crimes de racismo e xenofobia, uma indenização de, no mínimo, R$ 30 mil por danos morais coletivos. O valor deverá ser destinado ao Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL). O caso gerou grande repercussão nacional e ações dos clubes envolvidos. O Avaí chegou a divulgar nota repudiando o caso e afirmou que suspendeu a mulher dos jogos da equipe. Além disso, ela também foi demitida da empresa onde trabalhava, após a repercussão do episódio. Na época, após a repercussão do vídeo, a torcedora também pediu desculpas. Disse sentir um “profundo arrependimento” e reconheceu que, no “calor do momento”, utilizou expressões que não condizem com os valores que diz ter. Ela ainda afirmou que “assumo total responsabilidade pelo que foi dito e peço desculpas a quem tenha se sentido ofendido”. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo futebol racismo xenofobia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Justiça Mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra a torcida do Remo vira ré em Santa Catarina Torcedora do Avaí-SC foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por racismo e xenofobia 29.01.26 9h35 COLETIVA Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão 28.01.26 22h39 DEU LEÃO DA BARRA Do sonho ao choque no Barradão: Remo sente o golpe e perde para o Vitória na estreia da Série A Leão Azul faz jogo aberto, perde chances, sofre o primeiro gol e vê o Vitória crescer, dominar o segundo tempo e construir a vitória em Salvador 28.01.26 21h01 DUELO DE LEÕES Com surpresas, Remo divulga escalação para confronto contra o Vitória; confira A bola rola no Barradão, em Salvador, e marca o retorno do Leão Azul à elite do futebol nacional após mais de três décadas 28.01.26 18h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES COLETIVA Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão 28.01.26 22h39 DEU LEÃO DA BARRA Do sonho ao choque no Barradão: Remo sente o golpe e perde para o Vitória na estreia da Série A Leão Azul faz jogo aberto, perde chances, sofre o primeiro gol e vê o Vitória crescer, dominar o segundo tempo e construir a vitória em Salvador 28.01.26 21h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (29/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga Europa movimentam o futebol nesta quinta-feira 29.01.26 7h00 Justiça Mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra a torcida do Remo vira ré em Santa Catarina Torcedora do Avaí-SC foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por racismo e xenofobia 29.01.26 9h35