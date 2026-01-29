Mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra a torcida do Remo vira ré em Santa Catarina

A torcedora do Avaí-SC flagrada proferindo falas de cunho racista e xenofóbico contra torcedores do Remo durante jogo da Série B virou ré. O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) divulgou, na última quarta-feira (28), que a Justiça acatou a denúncia feita pelo órgão e, agora, a mulher irá responder a processo judicial por racismo e xenofobia.

A denúncia feita pelo MPSC destaca que a mulher teria proferido ofensas de cunho racial e regional contra torcedores do Remo que acompanhavam a partida contra o Avaí-SC, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, no dia 15 de novembro. O duelo era válido pela 37ª rodada da Série B.

Conforme destacou a 40ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital, a torcedora, identificada como ex-conselheira do Avaí, teria dito frases como “olha a cor de vocês” e “vocês são sujos”, além de “vai embora de jegue” e “voltem pra terra de vocês”. O MP apontou que o comportamento se enquadra nos crimes de racismo e xenofobia.

Jádel da Silva Júnior, promotor de Justiça, afirmou que as ações da mulher ultrapassaram os limites da rivalidade esportiva e passaram a configurar um discurso de ódio.

A ação judicial pede, além da condenação pelos crimes de racismo e xenofobia, uma indenização de, no mínimo, R$ 30 mil por danos morais coletivos. O valor deverá ser destinado ao Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL).

O caso gerou grande repercussão nacional e ações dos clubes envolvidos. O Avaí chegou a divulgar nota repudiando o caso e afirmou que suspendeu a mulher dos jogos da equipe. Além disso, ela também foi demitida da empresa onde trabalhava, após a repercussão do episódio.

Na época, após a repercussão do vídeo, a torcedora também pediu desculpas. Disse sentir um “profundo arrependimento” e reconheceu que, no “calor do momento”, utilizou expressões que não condizem com os valores que diz ter. Ela ainda afirmou que “assumo total responsabilidade pelo que foi dito e peço desculpas a quem tenha se sentido ofendido”.