Mirassol x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/01) pelo Brasileirão

Mirassol x Vasco disputam hoje, quinta-feira (29/01), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Mirassol x Vasco ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Mirassol goleou o São Paulo por 3 a 0, perdeu para o Primavera por 3 a 1, foi superado pelo Palmeiras por 1 a 0, empatou sem gols com o Red Bull Bragantino e goleou o São Bernardo por 4 a 0.

Já o Vasco passou por uma derrota de 2 a 1 para o Corinthians, uma vitória de 4 a 2 sobre o Maricá, um empate sem gols com o Nova Iguaçu, uma derrota de 1 a 0 para o Flamengo e uma vitória de 3 a 0 sobre o Boavista.

Mirassol x Vasco: prováveis escalações

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Yuri Lara, Aldo Filho e Eduardo; Negueba, Alesson e Renato Marques. Técnico: Rafael Guanaes.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes; Nuno Moreira, Coutinho, Andres Gómez; GB. Técnico: Fernando Diniz.

FICHA TÉCNICA

Mirassol x Vasco da Gama

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Data/Horário: 29 de janeiro de 2026, 20h