Mirassol x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/01) pelo Brasileirão Mirassol e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 29.01.26 19h00 Em seus últimos jogos, o Mirassol goleou o São Bernardo por 4 a 0 e o Vasco superou o Boavista por 3 a 0 (Matheus Lima/ Vasco) Mirassol x Vasco disputam hoje, quinta-feira (29/01), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Mirassol x Vasco ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Mirassol goleou o São Paulo por 3 a 0, perdeu para o Primavera por 3 a 1, foi superado pelo Palmeiras por 1 a 0, empatou sem gols com o Red Bull Bragantino e goleou o São Bernardo por 4 a 0. Já o Vasco passou por uma derrota de 2 a 1 para o Corinthians, uma vitória de 4 a 2 sobre o Maricá, um empate sem gols com o Nova Iguaçu, uma derrota de 1 a 0 para o Flamengo e uma vitória de 3 a 0 sobre o Boavista. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (29/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga Europa movimentam o futebol nesta quinta-feira Mirassol x Vasco: prováveis escalações Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Yuri Lara, Aldo Filho e Eduardo; Negueba, Alesson e Renato Marques. Técnico: Rafael Guanaes. Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes; Nuno Moreira, Coutinho, Andres Gómez; GB. Técnico: Fernando Diniz. FICHA TÉCNICA Mirassol x Vasco da Gama Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP) Data/Horário: 29 de janeiro de 2026, 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vasco da gama Mirassol Brasileirão 2026 campeonato brasileiro jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Paulista Botafogo-SP e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 19h30 Campeonato Espanhol Espanyol x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/01) por La Liga Espanyol e Alavés jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 16h00 Série A italiana Lazio x Genoa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pelo Campeonato Italiano Lazio e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 15h45 Campeonato Alemão Colônia x Wolfsburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pela Bundesliga Köln e Wolfsburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 30.01.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22 FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40