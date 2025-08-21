Lanús x Central Córdoba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pela Copa Sudamericana

Lanús x Central Córdoba disputam hoje, quinta-feira (21/08), a volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lanús x Central Córdoba ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Sulamericana, Lanús liderou invicto o Grupo G e acumulou um total de 3 vitórias e 3 empates.

Já a Central Córdoba vem do 3° lugar do Grupo C da Copa Libertadores, no qual somou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Central Córdoba por 1 a 0.

VEJA MAIS

Lanús x Central Córdoba: prováveis escalações

Lanús: Losada; Perez, Izquierdoz, Muñoz, Marcich; Medina, Cardozo, Watson; Salvio, Aquino, Castillo.

Central Córdoba: Aguerre; Moyano, Abascia, Galván, Cufré; Gómez, Florentín, Besozzi; Perello, Godoy, Verón.

FICHA TÉCNICA

Lanús x Central Córdoba

Copa Sudamericana 2025

Local: Estádio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina

Data/Horário: 21 de agosto de 2025, 21h30