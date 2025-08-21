Lanús x Central Córdoba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pela Copa Sudamericana Lanús e Central Córdoba jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 21.08.25 20h30 Central Córdoba venceu a partida de ida por 1 a 0 (X/ @Sudamericana) Lanús x Central Córdoba disputam hoje, quinta-feira (21/08), a volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Lanús x Central Córdoba ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Copa Sulamericana, Lanús liderou invicto o Grupo G e acumulou um total de 3 vitórias e 3 empates. Já a Central Córdoba vem do 3° lugar do Grupo C da Copa Libertadores, no qual somou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Central Córdoba por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira Palmeiras x Universitario: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/08) da Libertadores Palmeiras e Universitario jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo River Plate x Libertad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (21/08) da Libertadores River Plate e Libertad jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Lanús x Central Córdoba: prováveis escalações Lanús: Losada; Perez, Izquierdoz, Muñoz, Marcich; Medina, Cardozo, Watson; Salvio, Aquino, Castillo. Central Córdoba: Aguerre; Moyano, Abascia, Galván, Cufré; Gómez, Florentín, Besozzi; Perello, Godoy, Verón. FICHA TÉCNICA Lanús x Central Córdoba Copa Sudamericana 2025 Local: Estádio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina Data/Horário: 21 de agosto de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Lanús Central Córdoba jogos de hoje Copa Sudamericana 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Sul-Americana Lanús x Central Córdoba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pela Copa Sudamericana Lanús e Central Córdoba jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 21.08.25 20h30 Copa Libertadores da América River Plate x Libertad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (21/08) da Libertadores River Plate e Libertad jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 21.08.25 20h30 Copa Libertadores da América Palmeiras x Universitario: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/08) da Libertadores Palmeiras e Universitario jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 21.08.25 20h30 Copa Sul-Americana Godoy Cruz x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/08) pela Sudamericana Godoy Cruz e Atlético-MG jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 21.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira 21.08.25 7h00 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Copa Libertadores da América LDU x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/08) da Libertadores LDU Quito e Botafogo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 21.08.25 18h00 APRESENTADO Eduardo Melo recusou retorno ao Criciúma para jogar no Remo: 'Vou dar a minha vida aqui' Segundo o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que exaltou seu poder de convencimento, apesar de ter vínculo até o fim de 2025 com o Tigre, Eduardo, apresentado nesta tarde, preferiu o desafio em Belém 21.08.25 18h51