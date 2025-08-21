Capa Jornal Amazônia
Palmeiras x Universitario: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/08) da Libertadores

Palmeiras e Universitario jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

O Palmeiras venceu a partida de ida por 4 a 0 (X/ @LibertadoresBR)

Palmeiras x Universitario disputam hoje, quinta-feira (21/08), a volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Universitario ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras liderou invicto o Grupo G e venceu todas as partidas que jogou.

Já o Universitario terminou em 2° lugar no Grupo B e acumulou nesse 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

Na partida de ida, o Palmeiras goleou o Universitario por 4 a 0.

Palmeiras x Universitario: prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno e Lucas Evangelista; Sosa, Maurício e Facundo Torres; Vítor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Universitario: Britos; Flores, Corzo, Ancajima, Bendetto e Inga; Pérez, Calcaterra e Concha; Valera e Rivera. Técnico: Jorge Fossati.

FICHA TÉCNICA
Palmeiras x Universitario
Copa Libertadores da América
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 21 de agosto de 2025, 21h30

