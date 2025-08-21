River Plate x Libertad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (21/08) da Libertadores River Plate e Libertad jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 21.08.25 20h30 River Plate e Libertad empataram sem gols na partida de ida (X/ @Libertadores) River Plate x Libertad disputam hoje, quinta-feira (21/08), a volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo ocorre às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir River Plate x Libertad ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Libertadores, Libertad ficou na vice-liderança do Grupo D com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Já o River Plate liderou invicto o Grupo B e acumulou nesse um total de 3 vitórias e 3 empates. A partida de ida entre River Plate e Libertad terminou em empate sem gols. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira River Plate x Libertad: prováveis escalações River Plate: Armani; Montiel, Boselli, Díaz, Acuña; Galarza, Castaño, Enzo Pérez; Lencina (Galoppo), Borja, Colidio (Driussi). Técnico: Marcelo Gallardo. Libertad: Martín Silva; Ramírez, Rojas, Viera, Giménez; Campuzano, Bogarin, Sanabria, Franco; Melgarejo, Aguilar. Técnico: Sergio Aquino. FICHA TÉCNICA River Plate x Libertad Copa Libertadores da América Local: Estádio Monumental, em Buenos Aires, Argentina Data/Horário: 21 de agosto de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa Libertadores da América River Plate Libertad jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Sul-Americana Lanús x Central Córdoba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pela Copa Sudamericana Lanús e Central Córdoba jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 21.08.25 20h30 Copa Libertadores da América River Plate x Libertad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (21/08) da Libertadores River Plate e Libertad jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 21.08.25 20h30 Copa Libertadores da América Palmeiras x Universitario: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/08) da Libertadores Palmeiras e Universitario jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 21.08.25 20h30 Copa Sul-Americana Godoy Cruz x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/08) pela Sudamericana Godoy Cruz e Atlético-MG jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 21.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (21/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores e Copa Sulamericana movimentam o futebol nesta quinta-feira 21.08.25 7h00 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Copa Libertadores da América LDU x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/08) da Libertadores LDU Quito e Botafogo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 21.08.25 18h00 APRESENTADO Eduardo Melo recusou retorno ao Criciúma para jogar no Remo: 'Vou dar a minha vida aqui' Segundo o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que exaltou seu poder de convencimento, apesar de ter vínculo até o fim de 2025 com o Tigre, Eduardo, apresentado nesta tarde, preferiu o desafio em Belém 21.08.25 18h51