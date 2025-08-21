River Plate x Libertad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (21/08) da Libertadores

River Plate x Libertad disputam hoje, quinta-feira (21/08), a volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo ocorre às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir River Plate x Libertad ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Libertadores, Libertad ficou na vice-liderança do Grupo D com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota.

Já o River Plate liderou invicto o Grupo B e acumulou nesse um total de 3 vitórias e 3 empates.

A partida de ida entre River Plate e Libertad terminou em empate sem gols.

VEJA MAIS

River Plate x Libertad: prováveis escalações

River Plate: Armani; Montiel, Boselli, Díaz, Acuña; Galarza, Castaño, Enzo Pérez; Lencina (Galoppo), Borja, Colidio (Driussi). Técnico: Marcelo Gallardo.

Libertad: Martín Silva; Ramírez, Rojas, Viera, Giménez; Campuzano, Bogarin, Sanabria, Franco; Melgarejo, Aguilar. Técnico: Sergio Aquino.

FICHA TÉCNICA

River Plate x Libertad

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Monumental, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 21 de agosto de 2025, 21h30