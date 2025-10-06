Série D chega ao fim com atacante da Tuna Luso no posto de artilheiro

Embora tenha sido eliminada da Série D na segunda fase, a Tuna Luso saiu da competição com um legado importante: fez o artilheiro da competição. O topo da artilharia na quarta divisão ficou com o atacante Ronaldy, autor de 10 gols na competição.

Ronaldy Wyllian da Silva Santana tem 28 anos e foi contratado em março deste ano para vestir a camisa da Águia Guerreira. O jogador estava no São Francisco, que disputou o Parazão deste ano. Pela Tuna, o atacante estreou na goleada de 3 a 0 sobre o Humaitá. Na ocasião, os três gols da partida foram marcados por ele.

Além deste jogo, Ronaldy marcou em outras seis partidas, incluindo a última disputada pelo time na Série D, no jogo de volta da segunda fase, quando foi eliminada da competição pelo Maranhão.

Um ano antes, o atleta foi vice-campeão capixaba pelo Rio Branco de Venda Nova-ES. Já no Bonsucesso-RJ, disputou a Copa Rio, além de ser vice-campeão da quarta divisão (B2) pelo time carioca.

A boa campanha individual na Série D chamou a atenção do ABC-RN, e o destino do atleta migrou para o Rio Grande do Norte. Por lá, disputou três partidas, mas não repetiu o bom desempenho, e o time acabou rebaixado para a Série D, ao terminar a competição no 18º lugar. Com a saída do torneio, o jogador segue disponível no mercado da bola para a próxima temporada.