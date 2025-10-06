Série D chega ao fim com atacante da Tuna Luso no posto de artilheiro Ronaldy foi responsável por 10 dos 27 gols marcados pelo time na quarta divisão deste ano Luiz Guillherme Ramos 06.10.25 19h34 Ronaldy teve desempenho superior à própria Tuna na Série D deste ano. (Reprodução / @ronaldysanntana) Embora tenha sido eliminada da Série D na segunda fase, a Tuna Luso saiu da competição com um legado importante: fez o artilheiro da competição. O topo da artilharia na quarta divisão ficou com o atacante Ronaldy, autor de 10 gols na competição. Ronaldy Wyllian da Silva Santana tem 28 anos e foi contratado em março deste ano para vestir a camisa da Águia Guerreira. O jogador estava no São Francisco, que disputou o Parazão deste ano. Pela Tuna, o atacante estreou na goleada de 3 a 0 sobre o Humaitá. Na ocasião, os três gols da partida foram marcados por ele. Além deste jogo, Ronaldy marcou em outras seis partidas, incluindo a última disputada pelo time na Série D, no jogo de volta da segunda fase, quando foi eliminada da competição pelo Maranhão. VEJA MAIS Presidente da Tuna diz que outro clube contratou técnico com quem o time negociava Presente no lançamento das camisas especiais do Círio, Miltoniel Santos admite frustração pela eliminação na Série D, promete elenco mais competitivo e confirma início das reformas no Souza até o fim de outubro Técnico da Tuna Luso se despede da temporada e avalia propostas de outras equipes Com títulos de base e classificação inédita para a Copa do Brasil, Ignácio analisa ofertas antes de definir futuro em 2026 Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição Um ano antes, o atleta foi vice-campeão capixaba pelo Rio Branco de Venda Nova-ES. Já no Bonsucesso-RJ, disputou a Copa Rio, além de ser vice-campeão da quarta divisão (B2) pelo time carioca. A boa campanha individual na Série D chamou a atenção do ABC-RN, e o destino do atleta migrou para o Rio Grande do Norte. Por lá, disputou três partidas, mas não repetiu o bom desempenho, e o time acabou rebaixado para a Série D, ao terminar a competição no 18º lugar. Com a saída do torneio, o jogador segue disponível no mercado da bola para a próxima temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol tuna luso série d 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Chances de rebaixamento do Paysandu caem para 94% após empate com o Cuiabá Papão encerrou sequência negativa de 11 jogos sem vencer e tenta reagir na reta final da Série B 06.10.25 15h41 futebol Remo chega ao 'número mágico' e encaminha permanência na Série B Clube azulino atinge o primeiro objetivo da temporada e ainda mantém vivo o sonho do acesso 06.10.25 12h39 Futebol Remo suspende adesão de novos sócios e detalha check-in para jogo contra o Athletico-PR Leão define valor do ingresso para não-sócios e reforça a obrigatoriedade do check-in para a partida de quinta (9). 06.10.25 11h50 Reencontro com a rede Autor de gol da vitória do Remo, Jaderson marca pela primeira vez após lesão na cabeça Volante azulino estava sem marcar há sete meses e decidiu o duelo contra o Operário-PR no último domingo (5) 06.10.25 11h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES SITUAÇÃO Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida 05.10.25 21h07 Futebol Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições 05.10.25 8h00 Futebol Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira Leão Azul venceu o Operário-PR fora de casa e garantiu mais três pontos na Série B 06.10.25 8h37 Futebol Com ingresso três vezes mais caro, Remo inicia venda para jogo contra o Athletico-PR no Baenão Leão Azul volta a jogador no estádio azulino e a promessa é casa cheia 06.10.25 9h55