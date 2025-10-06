Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Série D chega ao fim com atacante da Tuna Luso no posto de artilheiro

Ronaldy foi responsável por 10 dos 27 gols marcados pelo time na quarta divisão deste ano

Luiz Guillherme Ramos
fonte

Ronaldy teve desempenho superior à própria Tuna na Série D deste ano. (Reprodução / @ronaldysanntana)

Embora tenha sido eliminada da Série D na segunda fase, a Tuna Luso saiu da competição com um legado importante: fez o artilheiro da competição. O topo da artilharia na quarta divisão ficou com o atacante Ronaldy, autor de 10 gols na competição.

Ronaldy Wyllian da Silva Santana tem 28 anos e foi contratado em março deste ano para vestir a camisa da Águia Guerreira. O jogador estava no São Francisco, que disputou o Parazão deste ano. Pela Tuna, o atacante estreou na goleada de 3 a 0 sobre o Humaitá. Na ocasião, os três gols da partida foram marcados por ele.

Além deste jogo, Ronaldy marcou em outras seis partidas, incluindo a última disputada pelo time na Série D, no jogo de volta da segunda fase, quando foi eliminada da competição pelo Maranhão.

VEJA MAIS

image Presidente da Tuna diz que outro clube contratou técnico com quem o time negociava
Presente no lançamento das camisas especiais do Círio, Miltoniel Santos admite frustração pela eliminação na Série D, promete elenco mais competitivo e confirma início das reformas no Souza até o fim de outubro

image Técnico da Tuna Luso se despede da temporada e avalia propostas de outras equipes
Com títulos de base e classificação inédita para a Copa do Brasil, Ignácio analisa ofertas antes de definir futuro em 2026

image Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D
Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição

Um ano antes, o atleta foi vice-campeão capixaba pelo Rio Branco de Venda Nova-ES. Já no Bonsucesso-RJ, disputou a Copa Rio, além de ser vice-campeão da quarta divisão (B2) pelo time carioca.

A boa campanha individual na Série D chamou a atenção do ABC-RN, e o destino do atleta migrou para o Rio Grande do Norte. Por lá, disputou três partidas, mas não repetiu o bom desempenho, e o time acabou rebaixado para a Série D, ao terminar a competição no 18º lugar. Com a saída do torneio, o jogador segue disponível no mercado da bola para a próxima temporada. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

tuna luso

série d 2025
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Chances de rebaixamento do Paysandu caem para 94% após empate com o Cuiabá

Papão encerrou sequência negativa de 11 jogos sem vencer e tenta reagir na reta final da Série B

06.10.25 15h41

futebol

Remo chega ao 'número mágico' e encaminha permanência na Série B

Clube azulino atinge o primeiro objetivo da temporada e ainda mantém vivo o sonho do acesso

06.10.25 12h39

Futebol

Remo suspende adesão de novos sócios e detalha check-in para jogo contra o Athletico-PR

Leão define valor do ingresso para não-sócios e reforça a obrigatoriedade do check-in para a partida de quinta (9).

06.10.25 11h50

Reencontro com a rede

Autor de gol da vitória do Remo, Jaderson marca pela primeira vez após lesão na cabeça

Volante azulino estava sem marcar há sete meses e decidiu o duelo contra o Operário-PR no último domingo (5)

06.10.25 11h36

MAIS LIDAS EM ESPORTES

SITUAÇÃO

Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR

O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida

05.10.25 21h07

Futebol

Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube

O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições

05.10.25 8h00

Futebol

Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira

Leão Azul venceu o Operário-PR fora de casa e garantiu mais três pontos na Série B

06.10.25 8h37

Futebol

Com ingresso três vezes mais caro, Remo inicia venda para jogo contra o Athletico-PR no Baenão

Leão Azul volta a jogador no estádio azulino e a promessa é casa cheia

06.10.25 9h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda