Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição. O Liberal 10.08.25 17h39 Tuna se despede da Série D (Thiago Gomes / O Liberal) A Tuna Luso lutou e venceu o Maranhão-MA por 2 a 0, no jogo de volta da segunda fase da Série D, mas está eliminada. O resultado não foi suficiente para reverter a derrota sofrida na partida de ida, e o clube cruzmaltino se despede da competição. Os gols da partida foram marcados por Ronaldy e Paulo Rangel. Logo no início, o time, que precisava de pelo menos três gols para levar a decisão para os pênaltis, começou pressionando e abriu o placar aos dois minutos de bola rolando. Ronaldy aproveitou a sobra de bola após cobrança de falta, girou e chutou para o fundo da rede, fazendo 1 a 0 para a Tuna. Apesar da pressão inicial, o time teve pouca efetividade. A equipe de Ignácio Neto criou algumas oportunidades e teve a chance de ampliar o marcador com Vini, após um escanteio, mas a jogada não foi bem aproveitada. VEJA MAIS Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B Salah questiona Uefa sobre ex-jogador palestino assassinado: 'Como morreu?' O ex-jogador de 41 anos, que deixou esposa e cinco filhos, foi assassinado por tropas israelenses quando buscava comida em Gaza. Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho' António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira Na volta do intervalo, sob forte chuva, a Tuna manteve a postura ofensiva, mas continuou pecando nas finalizações. Por volta dos 27 minutos da segunda etapa, Dedé quase fez o segundo gol de cabeça, mas Jean fez grande defesa e salvou o MAC. Enquanto a Águia Guerreira mantinha maior posse de bola, o Maranhão apostava nos contra-ataques. Na reta final, Clessione teve uma grande chance de matar o jogo para o MAC, mas desperdiçou, chutando por cima do gol de Vinícius. Confira imagens do jogo tuna x maranhão série d Tuna se despede da temporada Thiago Gomes / O Liberal Segundo tempo foi sob chuva forte Thiago Gomes / O Liberal Torcida tunante compareceu para o jogo Thiago Gomes / O Liberal Jogo foi bastante disputado Thiago Gomes / O Liberal Chuva marcou o segundo tempo do jogo Thiago Gomes / O Liberal Tuna caiu na segunda fase após fazer a melhor campanha do grupo A Thiago Gomes / O Liberal O segundo gol tunante veio no fim da partida, dos pés de Paulo Rangel. O atacante recebeu dentro da área, girou e finalizou para manter vivas as esperanças cruzmaltinas. No entanto, o tempo era curto, e a Tuna não conseguiu o terceiro gol. Como a equipe maranhense tinha vencido o primeiro duelo por 4 a 1, no agregado, o Maranhão venceu por 4 a 3 e garantiu a classificação para as oitavas de final da Série D. Com isso, o Pará não terá nenhum representante nas oitavas de final do campeonato, já que o Águia de Marabá ficou de fora ainda na fase de grupos. Agora, o MAC aguarda o vencedor do entre Lagarto e Central para saber quem será seu adversário na próxima fase. Enquanto isso, a Tuna encerra a temporada e passa a focar em 2026. 