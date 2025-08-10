Capa Jornal Amazônia
Esportes

Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D

Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição.

O Liberal
fonte

Tuna se despede da Série D (Thiago Gomes / O Liberal)

A Tuna Luso lutou e venceu o Maranhão-MA por 2 a 0, no jogo de volta da segunda fase da Série D, mas está eliminada. O resultado não foi suficiente para reverter a derrota sofrida na partida de ida, e o clube cruzmaltino se despede da competição. Os gols da partida foram marcados por Ronaldy e Paulo Rangel.

Logo no início, o time, que precisava de pelo menos três gols para levar a decisão para os pênaltis, começou pressionando e abriu o placar aos dois minutos de bola rolando. Ronaldy aproveitou a sobra de bola após cobrança de falta, girou e chutou para o fundo da rede, fazendo 1 a 0 para a Tuna.

Apesar da pressão inicial, o time teve pouca efetividade. A equipe de Ignácio Neto criou algumas oportunidades e teve a chance de ampliar o marcador com Vini, após um escanteio, mas a jogada não foi bem aproveitada.

Na volta do intervalo, sob forte chuva, a Tuna manteve a postura ofensiva, mas continuou pecando nas finalizações. Por volta dos 27 minutos da segunda etapa, Dedé quase fez o segundo gol de cabeça, mas Jean fez grande defesa e salvou o MAC.

Enquanto a Águia Guerreira mantinha maior posse de bola, o Maranhão apostava nos contra-ataques. Na reta final, Clessione teve uma grande chance de matar o jogo para o MAC, mas desperdiçou, chutando por cima do gol de Vinícius.

Confira imagens do jogo

tuna x maranhão série d

O segundo gol tunante veio no fim da partida, dos pés de Paulo Rangel. O atacante recebeu dentro da área, girou e finalizou para manter vivas as esperanças cruzmaltinas.

No entanto, o tempo era curto, e a Tuna não conseguiu o terceiro gol. Como a equipe maranhense tinha vencido o primeiro duelo por 4 a 1, no agregado, o Maranhão venceu por 4 a 3 e garantiu a classificação para as oitavas de final da Série D.

Com isso, o Pará não terá nenhum representante nas oitavas de final do campeonato, já que o Águia de Marabá ficou de fora ainda na fase de grupos. 

Agora, o MAC aguarda o vencedor do entre Lagarto e Central para saber quem será seu adversário na próxima fase. Enquanto isso, a Tuna encerra a temporada e passa a focar em 2026. 

 

