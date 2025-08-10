Salah questiona Uefa sobre ex-jogador palestino assassinado: 'Como morreu?' O ex-jogador de 41 anos, que deixou esposa e cinco filhos, foi assassinado por tropas israelenses quando buscava comida em Gaza. Estadão Conteúdo 10.08.25 10h42 (Reprodução) O astro egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, questionou a nota de pesar publicada pela Uefa, órgão que organiza o futebol europeu, ao ex-jogador de futebol palestino Suleiman Al-Obeid. Segundo a Associação Palestina de Futebol (PFA), ele foi baleado e morto pelas forças israelenses, na quarta-feira, enquanto aguardava ajuda em meio à multidão perto de um local de distribuição no sul de Gaza. "Pode nos dizer como ele morreu, onde e por quê?", perguntou Salah, em resposta ao comunicado da entidade, nas redes sociais. O goleador do Liverpool se mostrou incomodado com o tom da nota, sem qualquer referência às circunstâncias da morte do jogador de 41 anos, que deixou esposa e cinco filhos. VEJA MAIS ONGs israelenses acusam Israel de cometer 'genocídio' em Gaza Relatórios apontam que governo israelense promove genocídio e destrói sistema de saúde na Faixa de Gaza Brasil vai ingressar contra Israel em ação por genocídio na corte de Haia Lula critica ações no Oriente Médio em discurso de abertura na Cúpula dos Brics Presidente disse que "não é possível permanecer indiferente ao genocídio praticado por Israel em Gaza" Em comunicado publicado na plataforma X (antigo Twitter), a Uefa dá "Adeus a Suleiman Al-Obeid, o 'Pelé palestino'. Um talento que deu esperança para incontáveis crianças, mesmo nos tempos mais escuros". A Associação Palestina de Futebol divulgou nota atribuída ao presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, na qual ele diz estar "profundamente entristecido pela morte trágica" de Al-Obeid, cujo "falecimento é uma grande perda para o mundo do futebol e para todos que compreendem o poder inspirador do esporte". Apelidado de "Pelé palestino", Al-Obeid iniciou sua carreira em um clube local, o Khadamat Al-Shati, e marcou mais de 100 gols ao longo da carreira. Pela seleção do Palestina, ele disputou 24 partidas internacionais e anotou dois gols. O ex-jogador francês Eric Cantona, outro ídolo do futebol inglês, também publicou uma foto de Al-Obeid e fez duras críticas ao exército israelense, acusando-o de cometer genocídio em Gaza. "Israel acaba de matar o craque da seleção palestina Suleiman Al-Obeid enquanto esperava por ajuda em Rafah. Ele era apelidado de "O Pelé da Palestina". Por quanto tempo mais vamos deixá-los cometer esse genocídio?", publicou em sua conta no Instagram. Segundo a associação, a morte de Al-Obeid elevou para 662 o número de atletas e dirigentes esportivos palestinos mortos desde o início da guerra, há quase dois anos, provocada por um ataque do Hamas em território de Israel em outubro de 2023. Os ataques aéreos e terrestres israelenses, em resposta, mataram dezenas de milhares de pessoas em Gaza, deslocaram a maior parte da população, destruíram vastas áreas e empurraram o território para a fome. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Uefa Palestina Israel Salah Al-Obeid COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês 10.08.25 18h00 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição. 10.08.25 17h39 Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 Mais esportes Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. 10.08.25 9h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 De pai para filho Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho' António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30 Futebol Em meio aos jogos da Série B, técnico e auxiliar do Paysandu estreitam laços no Dia dos Pais A relação profissional começou em 2024, quando Claudinei trocou a Chapecoense pelo Guarani e hoje se consolida no comando técnico do Papão da Amazônia 10.08.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo 10.08.25 7h00