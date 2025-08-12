Capa Jornal Amazônia
Técnico da Tuna Luso se despede da temporada e avalia propostas de outras equipes

Com títulos de base e classificação inédita para a Copa do Brasil, Ignácio analisa ofertas antes de definir futuro em 2026

O Liberal
fonte

O técnico da Tuna Luso, Ignácio Neto, usou as redes sociais na última segunda-feira (11) para se despedir da temporada. (Carmem Helena / OLiberal)

O técnico da Tuna Luso, Ignácio Neto, usou as redes sociais na última segunda-feira (11) para se despedir da temporada. Na publicação, ele agradeceu ao clube e à torcida pelo apoio recebido ao longo dos últimos dois anos. Em contato com o Núcleo de Esportes do O Liberal, Ignácio falou sobre seus próximos passos no futebol.

Ele explicou que seu contrato com a Tuna era válido até o fim da Série D do Campeonato Brasileiro e que, agora, está livre no mercado para definir seu futuro. O treinador deixou claro que, embora já tenha recebido propostas de outros clubes, ainda não tomou uma decisão sobre o próximo passo.

Ignácio informou que vai tirar uma semana de descanso para se recuperar da intensa temporada com a Águia Guerreira. Após esse período, decidirá qual será seu destino em 2026 — e não descarta a possibilidade de permanecer na Tuna Luso.

Ignácio Neto chegou à Tuna Luso em 2024 e foi peça fundamental na reestruturação do clube no cenário do futebol nacional. No comando das categorias de base, o treinador conquistou importantes feitos, encerrando longos jejuns de títulos.

Pelo time cruzmaltino, foi campeão invicto do Campeonato Paraense Sub-20, após 20 anos sem vencer, faturou a Copa Pará e garantiu a classificação para a Copa São Paulo pela primeira vez em 24 anos, além de conquistar o título invicto da Super Copa Pará, completando a tríade do futebol sub-20. Ainda nas categorias de base, obteve um expressivo sexto lugar na Copa do Brasil.

No time profissional, apesar de não avançar na Série D, Ignácio deixou uma base sólida e um legado promissor para o futuro. Sob seu comando, a Tuna Luso foi vice-campeã da Super Copa Pará, conquistou o terceiro lugar geral no Campeonato Paraense e ficou vice-campeã da Copa Grão Pará.

Além disso, o time conseguiu um feito histórico ao se classificar para a primeira fase da Copa do Brasil. Graças ao trabalho do treinador, o calendário da Tuna para 2026 já está completo, incluindo disputas no estadual, Copa do Brasil e Série D.

esportes

futebol

Tuna Luso
