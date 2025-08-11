Técnico da Tuna lamenta eliminação na Série D, mas vê futuro promissor para o time em 2026

A Tuna Luso venceu o Maranhão por 2 a 0 na partida de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Contudo, o resultado não foi suficiente para fazer o time cruzmaltino se classificar, pois havia perdido o primeiro confronto por 4 a 1.

Após a partida, o técnico da Tuna, Ignácio Neto, comentou sobre a eliminação e elogiou a dedicação dos atletas. O treinador afirmou que, ao longo da competição e especialmente na partida decisiva, não faltou comprometimento por parte de ninguém da equipe.

“A Tuna Luso saiu vitoriosa do jogo, mas, infelizmente, não conseguiu a classificação para as oitavas de final. Seria mais um feito histórico para o nosso clube. Contudo, não faltou trabalho diariamente, não faltou entrega de ninguém. Nesse grupo de atletas, todos entregaram tudo, e a comissão também”, relatou Ignácio.

O técnico ressaltou a importância de o time paraense continuar perseverando e aprimorando sua organização e estrutura interna no clube. No entanto, destacou que muitas melhorias já foram alcançadas desde que assumiu o comando da equipe, em 2024. Ele enalteceu a campanha realizada na Série D deste ano e falou sobre a questão financeira dentro do clube.

“Embora ainda precisemos avançar bastante na estrutura, já conseguimos implementar muitas coisas positivas. A Tuna Luso terminou em primeiro lugar no grupo, trabalhando com um orçamento compatível com a realidade do clube. As finanças estão organizadas, e todos os atletas receberão seus direitos devidamente, cumprindo sua missão”, afirmou Ignácio.

Ignácio também destacou o trabalho desenvolvido na base da equipe, ressaltando a importância da utilização dos jogadores revelados em diversas oportunidades no time profissional.

“Obtivemos resultados significativos na base, revelando vários atletas para a Tuna Luso, que tiveram boas chances de atuar na equipe principal, participando de partidas da Copa do Brasil, jogos de formação de competição e da Série D. Isso foi muito positivo”, afirmou Ignácio.

O técnico ressaltou que tudo o que o time paraense vive faz parte de um processo comum a várias equipes do futebol brasileiro. Ele destacou que o futebol se encarrega de recompensar aqueles que fazem um bom trabalho.

“Esperamos que a Tuna Luso continue evoluindo. Foi o que disse aos atletas: é um processo. Muitos clubes no Brasil passam por essa etapa, muitas vezes até contando com uma estrutura financeira e organizacional muito mais robusta. Quando chegar o momento certo, o futebol vai recompensar todo o esforço que fazemos”, afirmou.

Por fim, Ignácio compartilhou suas expectativas para a Tuna nas próximas temporadas, reforçando a necessidade de o time manter a confiança, a organização e o desenvolvimento contínuo para alcançar seu grande objetivo. Ele destacou que, em 2026, a Águia Guerreira terá um calendário completo pela frente, o que será uma importante oportunidade para essa evolução.

“No próximo ano, teremos um calendário completo, incluindo o campeonato estadual, a Copa do Brasil e a Série D. É fundamental seguir com essa organização, essa dedicação e essa identidade, pois, na hora certa, o futebol vai nos recompensar. Agradeço de coração pela oportunidade”, finalizou o técnico.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte)