Volante do Remo lamenta derrota para o São Bernardo-SP: ‘Futebol não é algo matemático’

Em meio a um clima de preocupação causado pela derrota do Remo para o São Bernardo-SP, pela 8ª rodada da Série C, o volante João Afonso concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (10). O jogo, realizado sob condições adversas devido à chuva intensa, deixou o Leão em uma posição delicada na tabela, ocupando o 13º lugar e distante quatro pontos do G-8, zona de classificação para a próxima fase da competição.

"Acho que foi um jogo complicado pelo campo, a chuva atrapalhou muito. Mesmo com essas condições, tivemos um bom primeiro tempo, tendo muitas oportunidades. Infelizmente, a bola não entrou e estamos numa fase em que somos punidos por detalhes. Só nós mesmos podemos nos tirar dessa situação. Saímos de campos tristes pela derrota, mas com o coração limpo, porque sabemos que demos o nosso máximo. Vamos trabalhar mais ainda para colocar em campo aquilo que o novo técnico quer implementar", ponderou João Afonso.

Apesar do revés, o jogador confia nas possibilidades de recuperação da equipe e na busca pela classificação. "Acho que podemos nos classificar, mas temos que pensar em um jogo de cada vez, olhar o próximo adversário e corrigir o que errou. Obviamente que o nosso pensamento é classificar, sair dessa situação em que estamos, mas precisamos olhar os jogos com cautela, um de cada vez. Fizemos uma boa partida ontem, mas por detalhe não conseguimos vencer. Se o futebol fosse matemático, sairíamos vencedores, mas infelizmente não é", ressaltou.

O próximo desafio do Remo na Terceirona acontecerá no domingo (16) às 16h30, quando enfrentará o Ypiranga-RS no estádio Baenão, em Belém. A partida, agendada para a 9ª rodada do campeonato, promete ser crucial para as aspirações do Leão Azul, e terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.