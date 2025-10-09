Veja a previsão de 'Pai Abner' para o confronto entre Remo e Athletico-PR, pela Série B O apresentador fez a previsão durante o programa Liberal + Notícias. Saiba qual foi! O Liberal 09.10.25 15h14 Remo e Athletico-PR se enfrentam no Baenão. (Samara Miranda / Ascom Remo) O Remo não perde para o Athletico-PR nesta quinta-feira (9). Pelo menos é o que afirma "Pai Abner", personagem do jornalista Abner Luiz, conhecido por fazer “previsões” dos resultados dos times paraenses na rodada. Segundo ele, durante o programa Liberal + Notícias, a partida de logo mais, no Baenão, será difícil, mas não terminará com o Leão Azul derrotado. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Pense num jogo de sofrimento. Tem cara de ‘remisse’ no início, mas os jogadores vão dar a vida. O jogo é tão difícil hoje que o Pai Abner tá vendo tudo nublado, mas consigo ver que o Leão não perde e vai pontuar hoje”, disse a “previsão”. Pai Abner complementa a vidência dizendo que há possibilidade de vitória azulina sobre o Furacão. No entanto, caso aconteça, será de forma inusitada. “Se a vitória vier, vai ser num gol de pênalti que o VAR não vai chamar para revisar. Tô vendo que pode ter um pênalti para o Remo e quem pode bater é o Pedro Rocha”, finalizou. VEJA MAIS Remo enfrenta Athletico-PR com atletas pendurados que podem ficar de fora do Re-Pa; saiba quais Partida contra o Furacão acontece nesta quinta-feira (9), às 21h, no Baenão, em Belém Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando Adversário do Remo, Athletico-PR é o segundo melhor mandante da Série B; veja números Furacão encara o Remo em Belém pela Série B. Leão Azul busca se aproximar do G4 Veja a previsão entre 1h20m50s e 1h24m14s: Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Veja a previsão de 'Pai Abner' para o confronto entre Remo e Athletico-PR, pela Série B O apresentador fez a previsão durante o programa Liberal + Notícias. Saiba qual foi! 09.10.25 15h14 Futebol Remo enfrenta Athletico-PR com atletas pendurados que podem ficar de fora do Re-Pa; saiba quais Partida contra o Furacão acontece nesta quinta-feira (9), às 21h, no Baenão, em Belém 09.10.25 10h36 É HOJE! Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando 09.10.25 7h07 FUTEBOL Adversário do Remo, Athletico-PR é o segundo melhor mandante da Série B; veja números Furacão encara o Remo em Belém pela Série B. Leão Azul busca se aproximar do G4 08.10.25 19h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando 09.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.10.25 7h00 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00 Futebol Athletic-MG vence e Paysandu vê aumentar a distância para sair do Z-4 da Série B Clube bicolor segue na lanterna do campeonato e se prepara para duelo contra o Remo 09.10.25 9h17