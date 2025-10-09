Veja a previsão de 'Pai Abner' para o confronto entre Remo e Athletico-PR, pela Série B

O Remo não perde para o Athletico-PR nesta quinta-feira (9). Pelo menos é o que afirma "Pai Abner", personagem do jornalista Abner Luiz, conhecido por fazer “previsões” dos resultados dos times paraenses na rodada. Segundo ele, durante o programa Liberal + Notícias, a partida de logo mais, no Baenão, será difícil, mas não terminará com o Leão Azul derrotado.

“Pense num jogo de sofrimento. Tem cara de ‘remisse’ no início, mas os jogadores vão dar a vida. O jogo é tão difícil hoje que o Pai Abner tá vendo tudo nublado, mas consigo ver que o Leão não perde e vai pontuar hoje”, disse a “previsão”.

Pai Abner complementa a vidência dizendo que há possibilidade de vitória azulina sobre o Furacão. No entanto, caso aconteça, será de forma inusitada. “Se a vitória vier, vai ser num gol de pênalti que o VAR não vai chamar para revisar. Tô vendo que pode ter um pênalti para o Remo e quem pode bater é o Pedro Rocha”, finalizou.

