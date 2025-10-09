Capa Jornal Amazônia
Remo enfrenta Athletico-PR com atletas pendurados que podem ficar de fora do Re-Pa; saiba quais

Partida contra o Furacão acontece nesta quinta-feira (9), às 21h, no Baenão, em Belém

Pedro Garcia
fonte

Equipe azulina tem quatro jogadores pendurados com dois cartões amarelos e correm o risco ficar de fora do clássico contra o Paysandu (Samara Miranda / Ascom Remo)

O Remo enfrenta o Athletico-PR na noite desta quinta-feira (9), às 21h35, no estádio Baenão, em Belém, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, a equipe azulina tem quatro jogadores pendurados com dois cartões amarelos e correm o risco ficar de fora do clássico contra o Paysandu na próxima terça-feira (13).

Os laterais Marcelinho e Sávio, o zagueiro William Klaus e o atacante Pedro Rocha são os atletas pendurados do Leão Azul. Caso esses jogadores levem mais um amarelo na partida contra o Furacão, não poderão atuar contra o Papão na 32ª rodada da competição.

Curiosamente, o Remo, com dois vermelhos e 71 amarelos, e o Athletico-PR, com seis vermelhos e 56 amarelos, são os times mais disciplinado da Série B. Enquanto isso, quem lidera a lista de times com mais cartões na competição é o Amazonas-AM, com 94 amarelos e cinco vermelhos.

Com 45 pontos, o Remo ocupa a décima posição, três atrás do próprio Athletico. Uma vitória reduziria a distância e confirmaria a boa fase da equipe sob o comando de Guto Ferreira, que venceu as duas últimas partidas na competição. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.

(Estagiário de jornalismo, sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

