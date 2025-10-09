Remo enfrenta Athletico-PR com atletas pendurados que podem ficar de fora do Re-Pa; saiba quais Partida contra o Furacão acontece nesta quinta-feira (9), às 21h, no Baenão, em Belém Pedro Garcia 09.10.25 10h36 Equipe azulina tem quatro jogadores pendurados com dois cartões amarelos e correm o risco ficar de fora do clássico contra o Paysandu (Samara Miranda / Ascom Remo) O Remo enfrenta o Athletico-PR na noite desta quinta-feira (9), às 21h35, no estádio Baenão, em Belém, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, a equipe azulina tem quatro jogadores pendurados com dois cartões amarelos e correm o risco ficar de fora do clássico contra o Paysandu na próxima terça-feira (13). Os laterais Marcelinho e Sávio, o zagueiro William Klaus e o atacante Pedro Rocha são os atletas pendurados do Leão Azul. Caso esses jogadores levem mais um amarelo na partida contra o Furacão, não poderão atuar contra o Papão na 32ª rodada da competição. VEJA MAIS Athletic-MG vence e Paysandu vê aumentar a distância para sair do Z-4 da Série B Clube bicolor segue na lanterna do campeonato e se prepara para duelo contra o Remo Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando Curiosamente, o Remo, com dois vermelhos e 71 amarelos, e o Athletico-PR, com seis vermelhos e 56 amarelos, são os times mais disciplinado da Série B. Enquanto isso, quem lidera a lista de times com mais cartões na competição é o Amazonas-AM, com 94 amarelos e cinco vermelhos. Com 45 pontos, o Remo ocupa a décima posição, três atrás do próprio Athletico. Uma vitória reduziria a distância e confirmaria a boa fase da equipe sob o comando de Guto Ferreira, que venceu as duas últimas partidas na competição. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+. (Estagiário de jornalismo, sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo enfrenta Athletico-PR com atletas pendurados que podem ficar de fora do Re-Pa; saiba quais Partida contra o Furacão acontece nesta quinta-feira (9), às 21h, no Baenão, em Belém 09.10.25 10h36 É HOJE! Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando 09.10.25 7h07 FUTEBOL Adversário do Remo, Athletico-PR é o segundo melhor mandante da Série B; veja números Furacão encara o Remo em Belém pela Série B. Leão Azul busca se aproximar do G4 08.10.25 19h37 ALTO ASTRAL Klaus exalta clima no Remo após vitórias: 'Retomamos nossa essência' O zagueiro também falou do confronto com o Furacão, que é o quarto colocado, com três pontos na frente do Remo 08.10.25 19h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando 09.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.10.25 7h00 Futebol Athletic-MG vence e Paysandu vê aumentar a distância para sair do Z-4 da Série B Clube bicolor segue na lanterna do campeonato e se prepara para duelo contra o Remo 09.10.25 9h17 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00