Reynaldo dá a chave para o Remo reagir no jogo do acesso: 'postura vai ser totalmente diferente' Zagueiro também comentou caso de racismo sofrido por ele e por torcedores azulinos recentemente O Liberal 19.11.25 19h54 O zagueiro Reynaldo foi claro ao apontar o que o Remo precisa para fazer um grande jogo no domingo (23), quando enfrenta o Goiás no Mangueirão pela última rodada da Série B. Para ele, a resposta passa por uma mudança urgente de comportamento. “Sabemos da importância do jogo, e se pegar os jogos que a gente teve vitória, foram os jogos que a gente precisava ganhar. Acredito que nesse último jogo, sabendo da importância que é, que precisamos ganhar, a nossa postura vai ser totalmente diferente”, afirmou. O defensor destacou que o elenco tem conversado internamente para reencontrar a intensidade que marcou a fase positiva do time. "Temos conversado internamente, a gente tem se apoiado nesse momento, e a gente sabe que é uma semana decisiva, a gente precisa ganhar o jogo de qualquer jeito, não tem um empate, não tem uma derrota, somente a vitória nos importa", disse Reynaldo. Ele acrescentou que o foco passa por recuperar o padrão exibido antes da queda de desempenho. "Precisamos estar 100%, e a gente tem trabalhado isso. O Guto tem falado muito isso, precisamos estar concentrados o jogo todo, mudar a nossa postura desses dois últimos jogos. Vínhamos numa crescente, jogando muito bem e saindo com a vitória, precisamos voltar a aquilo que a gente estava fazendo antes.” Mesmo dependendo de combinações — além de vencer, o Remo precisa de tropeço da Chapecoense ou derrota do Criciúma — Reynaldo evita discutir classificação antes da hora. “Só a vitória importa”, resumiu, ao lembrar que o Goiás pode até jogar por um empate, mas o Remo não. Blindagem e foco total Nas redes sociais, torcedores levantaram críticas e especulações sobre supostos atos de indisciplina antes do jogo contra o Avaí, que teriam influenciado a ausência de Sávio e Pedro Costa. Reynaldo, porém, reforça que não acompanha esses debates. “Particularmente, tento não olhar as redes sociais, tento não olhar tudo aquilo que estão falando, para poder realmente focar naquilo que é importante. Importante é o nosso grupo, é o Remo, precisamos abrir mão de algumas coisas, para que a gente possa ter êxito no domingo”, disse. Segundo ele, o grupo decidiu ouvir apenas o que vem de dentro. “Não vamos escutar aquilo que vem de fora, e sim o que precisa ser feito para gente fazer um grande jogo, e sair com a vitória.” Racismo Só após falar do jogo decisivo, Reynaldo comentou o caso de racismo que sofreu por meio de um áudio divulgado em páginas na internet — além de outro episódio, que envolveu torcedores azulinos na Ressacada. VEJA MAIS Deu ruim! Torcedora do Avaí que proferiu atos racistas contra torcida do Remo é demitida Ana Costa Milena Schwtzer, ex-conselheira do Avaí ficou sem o emprego após atos racistas e xenofóbicos contra torcedores do Remo Ministra Anielle Franco chama de 'repugnantes' ataques a torcedor do Remo e pede providências "O racismo não cabe nem dentro nem fora do campo”, afirmou “É triste, cara, em pleno 2025, a gente ainda vê pessoas agindo dessa maneira. Eu acho que essas pessoas têm que ser punidas, porque daqui dois, três meses, as pessoas vão esquecer, não vai acontecer nada e as pessoas seguem indo para os estádios, seguem tendo a vida delas e acaba prejudicando as pessoas em si”, lamentou. O zagueiro criticou o fato de denúncias não avançarem no país. “A gente falha porque, no primeiro momento, tem uma grande repercussão, mas depois passam alguns dias e nada acontece. Vai indo para a justiça, que nem tem um caso que aconteceu do Sávio, no primeiro clássico do Brasileirão, e não aconteceu nada.” Reynaldo relatou ainda a frustração com a repetição dos ataques. “Passou o dia, ninguém fala mais, ninguém se posiciona mais, então, isso fica difícil, porque até quando isso vai continuar? Até quando a gente vai ser discriminado pela cor, por onde a gente mora, da onde a gente vem? É difícil até de falar, é a primeira vez que isso acontece comigo, mas é seguir, porque a gente tem um jogo importante, a gente precisa ganhar esse jogo e dar alegria para o nosso torcedor, que é o mais importante." Remo e Goiás jogam no domingo (23), às 16h30, no Mangueirão, em duelo que decide o futuro azulino na Série B. O jogo terá transmissão lance a lance no portal O Liberal e na Rádio Liberal+ 