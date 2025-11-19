Pentacampeão do mundo, Rivaldo destaca campanha do Remo na Série B

O pentacampeão mundial Rivaldo analisou a rodada decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro e destacou o Clube do Remo como um dos favoritos ao acesso. Em entrevista à Betfair, o ex-camisa 10 da Seleção Brasileira exaltou a campanha azulina e o crescimento da equipe na reta final da competição.

Segundo Rivaldo, o Remo vive um momento que merece reconhecimento, especialmente pelo desempenho sob o comando do técnico Guto Ferreira.

“Seria ótimo o retorno do Remo à Série A. É um clube de muita tradição, há muito tempo sem disputar a elite. O Remo está na briga, fazendo um campeonato muito interessante sob o comando do Guto Ferreira. Tem esse último jogo em casa contra o Goiás em que depende somente da vitória para se classificar”, afirmou.

O craque também declarou torcida pela equipe paraense.

“Por tanto tempo fora da Série A e pela trajetória de subir na tabela e crescer na reta final, estarei torcendo pelo Remo, para que consiga a vitória e volte ao Brasileirão no ano que vem”, completou.

VEJA MAIS

Com base no desempenho das equipes, Rivaldo arriscou seu palpite final:

Coritiba, Athletico-PR, Criciúma e Remo seriam, segundo ele, os quatro classificados para a Série A de 2026.

Decisão no Mangueirão

O Remo encerra sua campanha neste domingo (23), às 16h30, contra o Goiás, no Mangueirão. Para ter chances reais de acesso, o Leão precisa vencer e torcer por resultados paralelos.

A partida terá transmissão lance a lance em OLiberal.com e narração da Rádio Liberal+.