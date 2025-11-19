Pentacampeão do mundo, Rivaldo destaca campanha do Remo na Série B Ex-jogador elogia evolução azulina sob Guto Ferreira e coloca Leão entre os quatro mais cotados a subir para a Série A Iury Costa 19.11.25 17h59 Camisa 10 do penta exaltou momento do clube azulino. (Antonio Scorza / AFP) O pentacampeão mundial Rivaldo analisou a rodada decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro e destacou o Clube do Remo como um dos favoritos ao acesso. Em entrevista à Betfair, o ex-camisa 10 da Seleção Brasileira exaltou a campanha azulina e o crescimento da equipe na reta final da competição. Segundo Rivaldo, o Remo vive um momento que merece reconhecimento, especialmente pelo desempenho sob o comando do técnico Guto Ferreira. “Seria ótimo o retorno do Remo à Série A. É um clube de muita tradição, há muito tempo sem disputar a elite. O Remo está na briga, fazendo um campeonato muito interessante sob o comando do Guto Ferreira. Tem esse último jogo em casa contra o Goiás em que depende somente da vitória para se classificar”, afirmou. O craque também declarou torcida pela equipe paraense. “Por tanto tempo fora da Série A e pela trajetória de subir na tabela e crescer na reta final, estarei torcendo pelo Remo, para que consiga a vitória e volte ao Brasileirão no ano que vem”, completou. VEJA MAIS Jogo entre Remo e Goiás-GO terá espaço com mais de 1 mil lugares para a torcida visitante Duelo decisivo será no domingo (23), às 16h30, no Mangueirão Lembra deles? Na decisão do acesso, adversário do Remo possui no elenco campeões pelo Paysandu O Remo terá diante do Goiás a chance de retornar à Série A depois de mais de 30 anos Com base no desempenho das equipes, Rivaldo arriscou seu palpite final: Coritiba, Athletico-PR, Criciúma e Remo seriam, segundo ele, os quatro classificados para a Série A de 2026. Decisão no Mangueirão O Remo encerra sua campanha neste domingo (23), às 16h30, contra o Goiás, no Mangueirão. Para ter chances reais de acesso, o Leão precisa vencer e torcer por resultados paralelos. A partida terá transmissão lance a lance em OLiberal.com e narração da Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b Rivaldo esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEÃO Panagiotis diz estar confiante para fazer história com acesso do Remo: 'Vim aqui pra isso' O jogador destacou ainda a importância dos mais experientes dentro do elenco neste momento de pressão 20.11.25 19h14 Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19