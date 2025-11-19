Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Lembra deles? Na decisão do acesso, adversário do Remo possui no elenco campeões pelo Paysandu

O Remo terá diante do Goiás a chance de retornar à Série A depois de mais de 30 anos

Fábio Will
fonte

Goiás também briga pelo acesso em Belém (Divulgação / "X" @goiasoficial)

O Mangueirão será o palco de um dos jogos mais dramáticos da história recente da Série B. Remo e Goiás se enfrentam neste domingo (23), às 16h30, valendo uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Leão Azul não depende apenas de si, o Esmeraldino chega a Belém podendo garantir o acesso com uma simples vitória e conta com dois ex-bicolores no elenco.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O time goiano ocupa a 4ª colocação, com 61 pontos, e só precisa ganhar para confirmar o retorno à elite. Em caso de empate, o Goiás ainda pode subir, desde que Chapecoense e Criciúma não vençam na rodada.

Lembra deles?

Além da disputa direta contra o Remo, o confronto chama atenção por outro detalhe que apimenta a eterna rivalidade entre Remo e Paysandu. O elenco do Goiás conta com dois jogadores que tiveram uma história de títulos no Paysandu, maior adversário azulino: Rodrigo Andrade e Esli García.

O volante paraense Rodrigo Andrade, de 28 anos, iniciou a carreira como jogador no Paysandu, ainda nas categorias de base. O atleta conquistou os títulos do Parazão em 2016 e 2017, além da Copa Verde em 2016 e realizou 67 partidas com a camisa do Paysandu e marcou sete gols.

image Rodrigo Andrade marcando no clássico contra o Remo (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

O atacante Esli Garcia, de 25 anos, teve uma passagem rápida, porém marcante no Paysandu. O atleta venezuelano atuou com a camisa bicolor na temporada 2024, onde esteve em campo 45 vezes e balançou as redes em 14 oportunidades. Esses gols forma importantes, principalmente na permanência do Paysandu na Série B. Nesse período em que esteve no Paysandu, Esli conquistou o título do Parazão e também da Copa Verde.

image Esli Garcia comemorando gol pelo Paysandu (Wagner Santana / O Liberal)

O que o Remo precisa para subir?

Para o Leão Azul, o cenário é simples na teoria e dramático na prática: é vencer ou vencer. O Remo precisa derrotar o Goiás no Mangueirão e torcer para que ocorra um dos resultados: A Chapecoense não vencer o Atlético-GO, na Arena Condá, em Santa Catarina (SC) ou o Criciúma-SC perca para o Cuiabá, na Arena Pantanal. Com esses resultados paralelos, o Leão Azul voltaria à elite nacional após 31 anos.

