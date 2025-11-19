Lembra deles? Na decisão do acesso, adversário do Remo possui no elenco campeões pelo Paysandu O Remo terá diante do Goiás a chance de retornar à Série A depois de mais de 30 anos Fábio Will 19.11.25 11h39 Goiás também briga pelo acesso em Belém (Divulgação / "X" @goiasoficial) O Mangueirão será o palco de um dos jogos mais dramáticos da história recente da Série B. Remo e Goiás se enfrentam neste domingo (23), às 16h30, valendo uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Leão Azul não depende apenas de si, o Esmeraldino chega a Belém podendo garantir o acesso com uma simples vitória e conta com dois ex-bicolores no elenco. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O time goiano ocupa a 4ª colocação, com 61 pontos, e só precisa ganhar para confirmar o retorno à elite. Em caso de empate, o Goiás ainda pode subir, desde que Chapecoense e Criciúma não vençam na rodada. Lembra deles? Além da disputa direta contra o Remo, o confronto chama atenção por outro detalhe que apimenta a eterna rivalidade entre Remo e Paysandu. O elenco do Goiás conta com dois jogadores que tiveram uma história de títulos no Paysandu, maior adversário azulino: Rodrigo Andrade e Esli García. O volante paraense Rodrigo Andrade, de 28 anos, iniciou a carreira como jogador no Paysandu, ainda nas categorias de base. O atleta conquistou os títulos do Parazão em 2016 e 2017, além da Copa Verde em 2016 e realizou 67 partidas com a camisa do Paysandu e marcou sete gols. Rodrigo Andrade marcando no clássico contra o Remo (Akira Onuma / Arquivo O Liberal) O atacante Esli Garcia, de 25 anos, teve uma passagem rápida, porém marcante no Paysandu. O atleta venezuelano atuou com a camisa bicolor na temporada 2024, onde esteve em campo 45 vezes e balançou as redes em 14 oportunidades. Esses gols forma importantes, principalmente na permanência do Paysandu na Série B. Nesse período em que esteve no Paysandu, Esli conquistou o título do Parazão e também da Copa Verde. Esli Garcia comemorando gol pelo Paysandu (Wagner Santana / O Liberal) VEJA MAIS Mulher que cometeu racismo contra torcedores do Remo é ex-conselheira do Avaí Torcedora e ex-conselheira do Avaí foi identificada e terá seu acesso ao clube suspenso . Autora de ataques racistas em jogo entre Avaí e Remo pede desculpas: 'palavras fortes e inadequadas' Ana Costa Milena Schwtzer publica nota de desculpas e promete agir com mais equilíbrio O que o Remo precisa para subir? Para o Leão Azul, o cenário é simples na teoria e dramático na prática: é vencer ou vencer. O Remo precisa derrotar o Goiás no Mangueirão e torcer para que ocorra um dos resultados: A Chapecoense não vencer o Atlético-GO, na Arena Condá, em Santa Catarina (SC) ou o Criciúma-SC perca para o Cuiabá, na Arena Pantanal. Com esses resultados paralelos, o Leão Azul voltaria à elite nacional após 31 anos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEÃO Panagiotis diz estar confiante para fazer história com acesso do Remo: 'Vim aqui pra isso' O jogador destacou ainda a importância dos mais experientes dentro do elenco neste momento de pressão 20.11.25 19h14 Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19