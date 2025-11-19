Capa Jornal Amazônia
Jogo entre Remo e Goiás-GO terá espaço com mais de 1 mil lugares para a torcida visitante

Duelo decisivo será no domingo (23), às 16h30, no Mangueirão

O Liberal
fonte

Jogo pode definir acesso para uma das equipes (Vitor Silva/CBF)

Remo e Goiás-GO se enfrentam no próximo domingo (23), no Mangueirão, pela 38ª rodada da Série B - a última do campeonato. O jogo vale muito para os dois, pois ambos os times estão vivos na briga pelo acesso. Com isso, a promessa é de casa cheia, mas a partida não deve ter apenas torcedores azulinos. Para o duelo, a organização reservou um espaço para visitantes do lado B para a torcida do Esmeraldino.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo as informações, o setor de visitantes terá capacidade para 1.500 torcedores alviverdes que tiverem interesse em vir para a capital apoiar a equipe goiana.

O Remo, clube mandante, é o responsável pela venda de ingressos. Conforme divulgou o clube, o espaço destinado aos torcedores visitantes é o setor de cadeiras B1 (Oeste). A entrada custa R$ 120 e pode ser adquirida por meio do site Tickzi.

Vale destacar que os ingressos para a arquibancada do lado A já estão esgotados. Agora, para a torcida do Leão Azul, restam apenas os bilhetes para a arquibancada do lado B, que custa R$ 60, e cadeiras, que custam R$ 160 e R$ 120.

Cenário

O jogo entre Remo e Goiás tem forte apelo, pois ambos ainda brigam pelo acesso à Série A. O Esmeraldino está em uma situação mais confortável. Na quarta colocação, com 61 pontos, o time depende apenas de si para subir.

Já o Leão Azul, sexto colocado com 59 pontos, precisa vencer o adversário e torcer por um tropeço da Chapecoense-SC ou Criciúma-SC.

Por isso, a partida deve contar com a presença em massa da torcida azulina, para empurrar a equipe em busca do resultado.

Segurança

O jogo deve contar com ações do Ministério Público e presença da Polícia Militar e Civil para manter a segurança e o bem-estar dos torcedores.

Agenda

A partida terá cobertura completa em OLiberal.com, com transmissão Lance a Lance.

.
