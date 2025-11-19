Jogo entre Remo e Goiás-GO terá espaço com mais de 1 mil lugares para a torcida visitante Duelo decisivo será no domingo (23), às 16h30, no Mangueirão O Liberal 19.11.25 11h52 Jogo pode definir acesso para uma das equipes (Vitor Silva/CBF) Remo e Goiás-GO se enfrentam no próximo domingo (23), no Mangueirão, pela 38ª rodada da Série B - a última do campeonato. O jogo vale muito para os dois, pois ambos os times estão vivos na briga pelo acesso. Com isso, a promessa é de casa cheia, mas a partida não deve ter apenas torcedores azulinos. Para o duelo, a organização reservou um espaço para visitantes do lado B para a torcida do Esmeraldino. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo as informações, o setor de visitantes terá capacidade para 1.500 torcedores alviverdes que tiverem interesse em vir para a capital apoiar a equipe goiana. O Remo, clube mandante, é o responsável pela venda de ingressos. Conforme divulgou o clube, o espaço destinado aos torcedores visitantes é o setor de cadeiras B1 (Oeste). A entrada custa R$ 120 e pode ser adquirida por meio do site Tickzi. VEJA MAIS Lembra deles? Na decisão do acesso, adversário do Remo possui no elenco campeões pelo Paysandu O Remo terá diante do Goiás a chance de retornar à Série A depois de mais de 30 anos Autora de ataques racistas em jogo entre Avaí e Remo pede desculpas: 'palavras fortes e inadequadas' Ana Costa Milena Schwtzer publica nota de desculpas e promete agir com mais equilíbrio Valendo vaga na Série A, Remo leva vantagem no confronto diante do Goiás Leão Azul é superior ao time goiano no confronto na história. Goiás só venceu uma vez paraenses nesta temporada em cinco jogos disputados Vale destacar que os ingressos para a arquibancada do lado A já estão esgotados. Agora, para a torcida do Leão Azul, restam apenas os bilhetes para a arquibancada do lado B, que custa R$ 60, e cadeiras, que custam R$ 160 e R$ 120. Cenário O jogo entre Remo e Goiás tem forte apelo, pois ambos ainda brigam pelo acesso à Série A. O Esmeraldino está em uma situação mais confortável. Na quarta colocação, com 61 pontos, o time depende apenas de si para subir. Já o Leão Azul, sexto colocado com 59 pontos, precisa vencer o adversário e torcer por um tropeço da Chapecoense-SC ou Criciúma-SC. Por isso, a partida deve contar com a presença em massa da torcida azulina, para empurrar a equipe em busca do resultado. Segurança O jogo deve contar com ações do Ministério Público e presença da Polícia Militar e Civil para manter a segurança e o bem-estar dos torcedores. Agenda A partida terá cobertura completa em OLiberal.com, com transmissão Lance a Lance. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol série b remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEÃO Panagiotis diz estar confiante para fazer história com acesso do Remo: 'Vim aqui pra isso' O jogador destacou ainda a importância dos mais experientes dentro do elenco neste momento de pressão 20.11.25 19h14 Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19