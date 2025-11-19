Ministra Anielle Franco chama de 'repugnantes' ataques a torcedor do Remo e pede providências "O racismo não cabe nem dentro nem fora do campo”, afirmou O Liberal 19.11.25 7h27 A ministra da Igualdade Racial do governo Lula, Anielle Franco, classificou como “inaceitáveis e repugnantes as ofensas” que um torcedor paraense ouviu de uma torcedora catarinense no jogo do Avaí com o Remo (Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil) A ministra da Igualdade Racial do governo Lula, Anielle Franco, classificou como “inaceitáveis e repugnantes as ofensas” que um torcedor paraense ouviu de uma torcedora catarinense no jogo do Avaí com o Remo. "Pedi à minha equipe que oficie as entidades e autoridades que acompanham o caso”, disse. A ministra afirmou que, por isso, o Governo do Brasil equiparou a injúria racial ao crime de racismo. “Por isso estamos trabalhando com entidades esportivas pra levantar dados que ajudem a formular políticas públicas de enfrentamento ao racismo nos esportes. O racismo não cabe nem dentro nem fora do campo”, afirmou. VEJA MAIS: Avaí identifica e expulsará autores de ataque racista; FPF encaminhará denúncia, afirma presidente Ricardo Gluck Paul afirma que o Avaí já reconheceu os torcedores envolvidos nas ofensas e enviará seus dados para que medidas legais sejam tomadas. Mulher que cometeu racismo contra torcedores do Remo é ex-conselheira do Avaí Torcedora e ex-conselheira do Avaí foi identificada e terá seu acesso ao clube suspenso Ela acrescentou: “Hoje (terça-feira, 18) é o Dia Nacional de Combate ao Racismo. Mas notícias como essa lembram que a nossa luta é todo dia. Racismo é crime e não iremos tolerar”. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave ministra anielle franco chama de 'repugnantes' ataques a torcedor do remo e pede providências COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19