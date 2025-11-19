ministra anielle franco chama de 'repugnantes' ataques a torcedor do remo e pede providências

A ministra da Igualdade Racial do governo Lula, Anielle Franco, classificou como “inaceitáveis e repugnantes as ofensas” que um torcedor paraense ouviu de uma torcedora catarinense no jogo do Avaí com o Remo. "Pedi à minha equipe que oficie as entidades e autoridades que acompanham o caso”, disse.

A ministra afirmou que, por isso, o Governo do Brasil equiparou a injúria racial ao crime de racismo. “Por isso estamos trabalhando com entidades esportivas pra levantar dados que ajudem a formular políticas públicas de enfrentamento ao racismo nos esportes. O racismo não cabe nem dentro nem fora do campo”, afirmou.

Ela acrescentou: “Hoje (terça-feira, 18) é o Dia Nacional de Combate ao Racismo. Mas notícias como essa lembram que a nossa luta é todo dia. Racismo é crime e não iremos tolerar”.