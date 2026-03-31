Revelado no Remo, Rony deve reencontrar o ex-clube em duelo contra o Santos Time azulino visita o Peixe na próxima quinta-feira (2), pelo Brasileirão O Liberal 31.03.26 12h18 Jogador foi revelado nas categorias de base do Remo (Reprodução / Instagram) Revelado nas categorias de base do Remo, o atacante Rony reencontra o ex-time na próxima quinta-feira (2), no Campeonato Brasileiro. O ex-jogador azulino defende o Santos, próximo adversário do Leão Azul, e deve ser um dos titulares da partida. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Se entrar em campo contra o clube azulino, esta será a primeira vez de Rony atuando contra o Remo em uma partida oficial. O jogador deixou o Leão Azul em 2015, após estrear no profissional e ser transferido para o Cruzeiro, onde ainda fez transição entre a base e profissional. Desde então, passou por grandes clubes do futebol brasileiro, como Athletico-PR e Atlético-MG. Mas ele se destacou no Palmeiras, onde passou cinco temporadas e conquistou quatro Campeonatos Paulistas, duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil de 2023. VEJA MAIS Volante Patrick desfalca Remo contra o Santos por questões contratuais, diz jornalista Jogador pertence ao Peixe e está emprestado ao Leão Azul, por conta disso, o atleta deve ficar de fora do duelo Entre Série A, Copa Norte e Copa do Brasil, Remo terá outra maratona de jogos em abril; confira Leão Azul terá nove jogos no mês, um a mais que em março Remo encara histórico desfavorável contra o Santos em reencontro após 16 anos Leão nunca venceu o adversário paulista, mas tenta mudar retrospecto negativo em duelo na Vila Belmiro pela Série A Rony chegou ao Santos no início de 2026, após iniciar a temporada com o Galo. Ele foi apresentado oficialmente ao lado de ídolos do clubes, os paraenses Giovanni e Manoel Maria. Após o período de adaptação, o jogador tem conquistado o seu espaço na equipe alvinegra e, com a ausência de Gabigol, pode ser titular contra o Remo, sendo uma das apostas para levar o time paulista à vitória. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Até o momento, o camisa 11 do Peixe já disputou 11 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. Cenário Assim como o Remo, o Santos não faz um bom início de campeonato e está na porta de entrada da zona de rebaixamento (16ª posição), com sete pontos, um a mais que o Leão Azul, que é o vice-lanterna. Natural de Magalhães Barata, interior do Pará, Rony sempre demonstra orgulho de suas origens paraenses e, além de ter sido revelado na equipe azulina, também nutre um sentimento especial pelo time. Em 2021, após o bi da Libertadores com o Palmeiras, o jogador disse em entrevista ao O Liberal que tem "um carinho enorme pelo clube, pela torcida, e só tenho a agradecer por tudo o que o Remo me proporcionou". Agenda Santos e Remo se enfrentam na quinta-feira (2), na Vila Belmiro, a partir das 19h. O jogo terá cobertura completa e transmissão lance a lance em OLiberal.com, além de narração na rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo santos brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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