Revelado no Remo, Rony deve reencontrar o ex-clube em duelo contra o Santos

Revelado nas categorias de base do Remo, o atacante Rony reencontra o ex-time na próxima quinta-feira (2), no Campeonato Brasileiro. O ex-jogador azulino defende o Santos, próximo adversário do Leão Azul, e deve ser um dos titulares da partida.

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Se entrar em campo contra o clube azulino, esta será a primeira vez de Rony atuando contra o Remo em uma partida oficial. O jogador deixou o Leão Azul em 2015, após estrear no profissional e ser transferido para o Cruzeiro, onde ainda fez transição entre a base e profissional.

Desde então, passou por grandes clubes do futebol brasileiro, como Athletico-PR e Atlético-MG. Mas ele se destacou no Palmeiras, onde passou cinco temporadas e conquistou quatro Campeonatos Paulistas, duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil de 2023.

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Rony chegou ao Santos no início de 2026, após iniciar a temporada com o Galo. Ele foi apresentado oficialmente ao lado de ídolos do clubes, os paraenses Giovanni e Manoel Maria. Após o período de adaptação, o jogador tem conquistado o seu espaço na equipe alvinegra e, com a ausência de Gabigol, pode ser titular contra o Remo, sendo uma das apostas para levar o time paulista à vitória.

Até o momento, o camisa 11 do Peixe já disputou 11 jogos, marcou um gol e deu uma assistência.

Cenário

Assim como o Remo, o Santos não faz um bom início de campeonato e está na porta de entrada da zona de rebaixamento (16ª posição), com sete pontos, um a mais que o Leão Azul, que é o vice-lanterna.

Natural de Magalhães Barata, interior do Pará, Rony sempre demonstra orgulho de suas origens paraenses e, além de ter sido revelado na equipe azulina, também nutre um sentimento especial pelo time. Em 2021, após o bi da Libertadores com o Palmeiras, o jogador disse em entrevista ao O Liberal que tem "um carinho enorme pelo clube, pela torcida, e só tenho a agradecer por tudo o que o Remo me proporcionou".

Agenda

Santos e Remo se enfrentam na quinta-feira (2), na Vila Belmiro, a partir das 19h. O jogo terá cobertura completa e transmissão lance a lance em OLiberal.com, além de narração na rádio Liberal+.