Volante Patrick desfalca Remo contra o Santos por questões contratuais, diz jornalista Jogador pertence ao Peixe e está emprestado ao Leão Azul, por conta disso, o atleta deve ficar de fora do duelo O Liberal 31.03.26 11h14 Jogador deve ficar de fora do duelo contra o clube paulista, que detém os direitos econômicos dele (Samara Miranda / Remo) O Remo encara o Santos na próxima quinta-feira (2), na Vila Belmiro, pela nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão Azul vai em busca da sua segunda vitória na competição. Mas, se o Peixe tem desfalques para a partida, a equipe azulina também tem. Conforme o jornalista e colunista do jornal O Liberal, Carlos Ferreira, o volante Patrick não joga contra o clube paulista. A ausência do jogador se dá por uma questão contratual. Patrick pertence ao Santos e está emprestado ao Remo. Assim, o volante só pode atuar contra o clube alvinegro caso o time azulino pague multa - compre o jogador. Como o Leão Azul não deve pagar, a tendência é que o atleta fique de fora do duelo. Nesta temporada, o Remo passou pela mesma situação com o zagueiro Kayke Almeida, que é do Fluminense e está emprestado ao clube azulino. O jogador ficou de fora da partida contra o Flu, válida pela quinta rodada do Brasileirão. VEJA MAIS Gabigol desfalca o Santos contra o Remo na Série A; Neymar treina e pode voltar ao time Atacante Gabigol está com edema na panturrilha e vira desfalque. Já Neymar possui chances de iniciar jogando diante do Leão Azul Entre Série A, Copa Norte e Copa do Brasil, Remo terá outra maratona de jogos em abril; confira Leão Azul terá nove jogos no mês, um a mais que em março Executivo detalha situações de Freitas, Panagiotis, Catarozzi, Carlinhos e Diego Hernández no Remo Clube esclarece ausência de jogadores, recuo em negociação por Carlinhos e estratégia cautelosa com uruguaio O Paysandu, neste ano, também será afetado com a questão. Para a estreia na Série C, o Bicola não contará com Ítalo, que chegou ao Papão por meio de empréstimo junto ao Volta Redonda-RJ, adversário da primeira rodada do campeonato. Esse tipo de cláusula contida no contrato é uma estratégia utilizada por alguns clubes cedentes para evitar que um atleta atue contra a equipe de origem em competições oficiais. Atualmente, ela tem sido cada vez mais utilizada. Com isso, Léo Condé pode ter trabalho para pensar em uma nova estratégia para o meio de campo azulino, já que Vitor Bueno está machucado e Patrick de Paula, que sofre com uma pubalgia, ainda é dúvida. Apesar das dúvidas, o Remo pode ter Diego Hernández de volta. O jogador já está treinando com o elenco azulino após ficar de fora dos últimos jogos por conta de dores no joelho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. 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